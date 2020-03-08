Лидер сборной России второй год подряд стал первым в одной из самых престижных классических гонок сезона.

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0 голов «Рубин» не смог поразить ворота соперников в двух матчах при Леониде Слуцком

ЦИТАТА Чувствуется, перерыв не прошел бесследно, бомбардирские качества немножко притупились. Но Кокорин их быстро восстановит

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