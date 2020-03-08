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Большунов выиграл классический марафон, хоккеисты «Вашингтона» — про Овечкина и Кузнецова, Точилин — про «Сочи» и Кокорина

18:15
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 8 марта

Большунов выиграл после четырех поражений. Александр — первый на марафоне в Осло

Лидер сборной России второй год подряд стал первым в одной из самых престижных классических гонок сезона.

«Овечкин и Кузнецов научили меня русским словам. Но они нецензурные». Что говорят в «Вашингтоне» о российских звездах «Кэпс»

Интервью Никласа Бэкстрема, Тома Уилсона и Якубы Враны.

Александр Точилин: «Моя главная ошибка — не смог отстоять команду, с которой вышел в РПЛ»

Экс-главный тренер «Сочи» дал первое интервью после отставки.

«Рубин» — «Крылья Советов»: два удаления, отмена гола, сломанный монитор. Как работали судьи в Казани?

Этот матч войдет в историю.

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Александр Точилин
бывший главный тренер «Сочи»

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