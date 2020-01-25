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Большунов устроил расправу над норвежцами, Синицина и Кацалапов выиграли ЧЕ, Кокорин — снова капитан

20:10
25 января. Оберстдорф. (слева направо) Симен Крюгер, Александр Большунов и Шюр Рете. Фото ФЛГР
25 января. Оберстдорф. (слева направо) Симен Крюгер, Александр Большунов и Шюр Рете. Фото ФЛГР

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 25 января.

Большунов снова устроил расправу над норвежцами. Но по российскому ТВ этого не показали

Александр — первый! Клебо — сошел на этапе Кубка мира в Оберстдорфе.

«Зенит» проиграл 3:6 после 10:0. Кокорин — снова капитан, но не забил

Чемпионы России уступили чемпионам Австрии в заключительном матче на первом сборе в Катаре.

Четвертые и 13-е. Успехи российских эстафет

Ирина Старых вытащила сборную России на четвертую позицию и вернула нашу страну в топ-5 Кубка наций.

Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат Европы! Они опередили Пападакис и Сизерона на 0,14 балла

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов впервые в карьере стали чемпионами Европы.

Суперсерия Рублева продолжается. Павлюченкова творит сенсацию

Андрей сломал в Мельбурне 11-ю ракетку мира, Анастасия — вторую.

ЦИФРА ДНЯ
0,14
балла
выиграли российские фигуристы Синицина и Кацалапов у французов Пападакис и Сизерона и стали победителями чемпионата Европы
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