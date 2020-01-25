Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 25 января.

Александр — первый! Клебо — сошел на этапе Кубка мира в Оберстдорфе.

ЦИФРА ДНЯ

0,14 балла выиграли российские фигуристы Синицина и Кацалапов у французов Пападакис и Сизерона и стали победителями чемпионата Европы

ЦИТАТА Алена Косторная невероятная, прыгает тройной аксель выше борта, никто так в мире не может! Я аж задохнулся!

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