Большунов устроил расправу над норвежцами, Синицина и Кацалапов выиграли ЧЕ, Кокорин — снова капитан
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 25 января.
Большунов снова устроил расправу над норвежцами. Но по российскому ТВ этого не показали
Александр — первый! Клебо — сошел на этапе Кубка мира в Оберстдорфе.
Чемпионы России уступили чемпионам Австрии в заключительном матче на первом сборе в Катаре.
Ирина Старых вытащила сборную России на четвертую позицию и вернула нашу страну в топ-5 Кубка наций.
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов впервые в карьере стали чемпионами Европы.
Андрей сломал в Мельбурне 11-ю ракетку мира, Анастасия — вторую.
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