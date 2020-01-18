Вечерний «СЭ»
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Большунов — первый, Непряева — вторая, биатлонисты снова с «деревянной» медалью, Макгрегор: без права на поражение

19:05
Иво Нисканен (слева), Александр Большунов и Шур Рете. Фото Reuters
Иво Нисканен (слева), Александр Большунов и Шур Рете. Фото Reuters

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 18 января.

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