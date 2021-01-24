Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Большунов и скандалы с лучшим лыжником России, золото биатлонисток в эстафете, Конора сенсационно нокаутировали

20:15
Александр Большунов. Фото Lehtikuva / Markku Ulander, AFP
Александр Большунов. Фото Lehtikuva / Markku Ulander, AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 24 января.

Наших бьют, они отвечают. Лыжи ставят рекорды по скандалам

Итоги этапа в Финляндии.

Женский биатлон вернулся! Россия выиграла последнюю эстафету перед чемпионатом мира

Достижение, которого наши не добивались два с лишним года.

Порье включил режим убийцы. Он выдержал тяжелые удары и разнес Конора во втором раунде

Дастин Порье победил Конора Макгрегора техническим нокаутом.

«Спартак» продолжает переговоры по Промесу. ЦСКА все еще интересуется Данило

Трансферные новости и слухи дня — в обзоре «СЭ».

Завал с участием Большунова в скиатлоне. Кто кого поставил на место?

Норвежцы говорят, что россиянин виноват сам, Вяльбе считает, что это был рабочий эпизод.

ЦИФРА ДНЯ
2
раунда
Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора в главном бою UFC 257
ЦИТАТА
Хабиб сказал мне: «Я на много-много уровней выше этих парней, я побеждал их»
Дана Уайт
президент UFC

Новый скандал с Большуновым. Россиянин замахнулся палкой на финна и сбил его после финиша

читать >

«Ливерпуль» в кризисе. Что у Клоппа с атакой?

читать >

Большунов все правильно сделал. Нельзя позволять соперникам постоянно гадить

читать >

Респект Кокорину. Он не испугался

читать >

Большунов едва не прибил финна. Александра довели, но так нельзя

читать >

Шайбы Григоренко и Гаврикова помогли «Коламбусу» обыграть «Тампу»

читать >

Отец Большунова — о дисквалификации Александра: «Это просто скотство, это не нужно терпеть!»

читать >

Таблица переходов РПЛ: все трансферы зимы

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир