Большунов и скандалы с лучшим лыжником России, золото биатлонисток в эстафете, Конора сенсационно нокаутировали
20:15
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 24 января.
Наших бьют, они отвечают. Лыжи ставят рекорды по скандалам
Итоги этапа в Финляндии.
Достижение, которого наши не добивались два с лишним года.
Дастин Порье победил Конора Макгрегора техническим нокаутом.
Трансферные новости и слухи дня — в обзоре «СЭ».
Норвежцы говорят, что россиянин виноват сам, Вяльбе считает, что это был рабочий эпизод.
ЦИФРА ДНЯ
2
раунда
ЦИТАТА
Хабиб сказал мне: «Я на много-много уровней выше этих парней, я побеждал их»
Новый скандал с Большуновым. Россиянин замахнулся палкой на финна и сбил его после финишачитать >
«Ливерпуль» в кризисе. Что у Клоппа с атакой?читать >
Большунов едва не прибил финна. Александра довели, но так нельзячитать >
Шайбы Григоренко и Гаврикова помогли «Коламбусу» обыграть «Тампу»читать >
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю