Большунов и скандалы с лучшим лыжником России, золото биатлонисток в эстафете, Конора сенсационно нокаутировали

Итоги этапа в Финляндии.

Достижение, которого наши не добивались два с лишним года.

Дастин Порье победил Конора Макгрегора техническим нокаутом.

Трансферные новости и слухи дня — в обзоре «СЭ».

Норвежцы говорят, что россиянин виноват сам, Вяльбе считает, что это был рабочий эпизод.