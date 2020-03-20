Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Большое интервью Большунова, Панарин — о карантине, истории Тарасенко про НХЛ

20:30
Александр Большунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Большунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 20 марта

Александр Большунов: «Хорошо, что норвежцы меня боятся»

Большое интервью первого в истории мужских лыж обладателя Кубка мира из России

«Молодых этот вирус не бьет наглухо. Я спокоен». Как Артемий Панарин живет на карантине в США

Интервью звезды «Рейнджерс» — о коронавирусе и возобновлении сезона в НХЛ

«Когда уезжал в НХЛ, известные люди говорили, что на коленях приползу обратно». Большое интервью Владимира Тарасенко

Эксклюзивное интервью обладателя Кубка Стэнли.

«Спартакиада» на «Бернабеу»: как Радченко, Черчесов и Шмаров победили «Реал» и уволили Ди Стефано

В 1991 году красно-белые вышли в полуфинал Кубка европейских чемпионов.

Ласицкене и Шубенков снова бунтуют. Они покинут комиссию спортсменов

Звезды сборной России не нашли понимания и у нового руководства национальной федерации.

ЦИФРА ДНЯ
2,5
миллиарда евро
доходов не получит УЕФА из-за переноса Евро-2020 на следующий год
ЦИТАТА
Готовиться к эпидемии надо обязательно. Как в России, так и во всем мире
Артемий Панарин
Форвард «Рейнджерс»

Российскому футболу нужна помощь. Но и он в долгу не останется

читать >

Только он взял пенальти от Паненки. История вратаря «Спартака» и «Динамо»

читать >

Сергей Юран: «Кокорин идет по пути Дзюбы»

читать >

Дмитрий Донской: «Как я был личным фотографом Ельцина. И не только»

читать >

Борис Ротенберг: «В РПЛ нужно вводить потолок зарплат»

читать >

Яшин умер в 60 не от болезней, а от невостребованности. Рабинер — о драме лучшего вратаря XX века

читать >

«Авангард» устроил чистку состава, избавившись от легионеров

читать >

«Где нам деньги зарабатывать? На чем?» Клубы РПЛ не выживут без помощи государства

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир