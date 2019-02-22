Большие изменения в РФС и "Зените", конфликт "Спартака" и "Фратрии", ужас Абрамовича и "Челси"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 22 февраля.

ЛИГА ЕВРОПЫ. "Зенит" – к обидчику "Спартака", "Краснодар" – к Черышеву

В 1/8 финала Лиги Европы нас ждет российско-испанское противостояние. Накануне жеребьевки всегда возникает дилемма: одним хочется привезти к себе грандов, другим – соперников попроще. Сейчас победа в Лиге Европы усилена путевкой в Лигу чемпионов, поэтому и мощных команд к 1/8 финала осталось много – "Арсенал", "Челси", "Наполи", "Интер", "Бенфика"… Но российские клубы получили приемлемый жребий.

НОВЫЙ ГЛАВА. Александр Дюков – о финансах, реформах и кадровом составе РФС

Первая пресс-конференция нового президента РФС в новом статусе получилась необычной. Трижды ведущий порывался завершить общение с журналистами, но Дюков настаивал на том, чтобы репортеры продолжали задавать вопросы. Каким будет новый путь РФС?

ИЗМЕНЕНИЯ. Илюхина назначена и.о. председателя совета директоров "Зенита", Медведев – президентом-гендиректором

Член совета директоров "Зенита" Елена Илюхина назначена исполняющим обязанности председателя совета директоров петербургского клуба. Президентом-генеральным директором "Зенита" стал Александр Медведев.

КОНФЛИКТ. "Фратрия" критикует КДК РФС и "Спартак". Что ответил Федун?

Крупнейшее объединение фанатов "Спартака" утверждает, что клуб разделяет болельщиков на плохих и хороших – в том числе по половому признаку. К чему приведет новый конфликт?

ФЕНОМЕН. Ураган "Кучеров". Никита набрал 100 очков!

То, что творит Никита Кучеров, сводит с ума (разумеется, по-хорошему). Это затмевает даже снайперские подвиги Овечкина – хотя уж, казалось бы, что может быть круче. Десять матчей без забитых шайб оказались для Куча затишьем даже не перед бурей, а перед самым настоящим ураганом, сметающим все на своем пути.

ГЕРОЙ. Дагестанский Сульшер. Сулейманов – феноменален

В такие команды, как нынешний "Краснодар" легко влюбиться. Играет красиво, результат дает. Тренер у "быков" молодой, свой – Мурад Мусаев работает в структуре "Краснодара" с момента основания клуба, с 23 лет. А теперь еще и воспитанники клубной академии на первые роли выходят. Магомед-Шапи Сулейманов был лучшим на зимних сборах, а в ответном матче с "Байером" сделал разницу – забил классным ударом со штрафного.

ЧТО ПРОИСХОДИТ? Ужас "Челси": два трансферных окна без покупок

ФИФА жестко наказала лондонский клуб за нарушения при международных трансферах несовершеннолетних футболистов. Разбираемся в ситуации.

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