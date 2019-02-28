Болельщики уничтожают Медведеву. Кононов готовится к безумию. "Динамо" и "Спартак" едут в Химки?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 28 февраля.

СТАБИЛЬНОСТЬ. "Динамо" и "Спартак" не сыграют в Петровском парке. Поле непригодно

В понедельник Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина получил сертификат Российского футбольного союза (РФС), без которого нельзя проводить футбольные матчи. Для того, чтобы игра 19-го тура чемпионата России "Динамо" – "Спартак" (10 марта) там состоялась, оставалось получить одобрение от комиссии по допуску футбольных полей. Увы, не вышло…

ИНСАЙДЫ. Золотая семерка сколько платят в топ-клубах КХЛ?

Перед стартом плей-офф "СЭ" составил рейтинг 53 самых высокооплачиваемых игроков лиги. Сегодня мы чуть более подробно пройдемся по отдельным клубам. В нашем материале – топ-15 самых дорогих хоккеистов каждой из семи лучших российских команд регулярного чемпионата. Три из них представляют Западную конференцию (ЦСКА, СКА, "Локомотив"), четыре – Восточную ("Автомобилист", "Металлург", "Авангард", "Ак Барс"). Как и в общем рейтинге, мы ранжируем игроков по базовой части их зарплат без учета бонусов.

ПОЗИЦИЯ. "Конечно, можно и на асфальте сыграть…" Бабаев – о газоне в Туле

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал "СЭ" перенос матча с "Арсеналом" из Тулы в Грозный и рассказал про новый контракт Алана Дзагоева. Это первая реакция армейского клуба на скандальную ситуацию.

АТАКА. "Уважение к себе Медведева потеряла навсегда". Ад в соцсетях после оглашения состава сборной России на ЧМ

Решение отправить на чемпионат мира в качестве основной фигуристки Евгению Медведеву, а не Елизавету Туктамышеву вызвало шквал комментариев в соцсетях обеих спортсменок.

ЭКСПЕРТИЗА. Забудьте о сборах. Весной "Спартак" Кононова будет другим

Перспективы "Спартака" принято оценивать по результатам спаррингов на сборах, что не очень верно. Игра в предсезонке – лишь дополнительная опция для понимания игрового модуля, но не оценки качества. В ситуации, когда футболисты выходят под нагрузками, а тренерский штаб проводит кучу кадровых экспериментов, результат часто обманчив. Попробуем без лишних эмоций понять, каким будет "Спартак" этой весной.

АНАЛИЗ. Мартовское безумие "Спартака". У Кононова самый сложный календарь

На выходных возобновляется чемпионат России. Самое время – взглянуть на календарь. Он составлен таким образом, что один из топ-клубов, "Спартак", уже к 7 апреля сыграет со всеми претендентами на золотые медали. Впрочем, и у других претендентов непростой график.

0-2. "Ак Барс" тонет в серии с "Авангардом"

Гол Шумакова в первом матче серии вроде как должен был взбодрить "Ак Барс". По крайней мере – многие так считали, говоря, что Сергей зря забил свой "Мичиган". Оказалось – ничего не зря. Казанцы хоть и взбодрились, но жилы не рвали. "Авангард" закономерно увеличил отрыв в серии.

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