Безлимитные россияне в футболе, Гинер зовет иностранные клубы, сколько Глушаков получил от "Спартака"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 26 июня.

РЕШЕНИЕ. Анлимит на россиян

Исполком РФС утвердил новый формат лимита на легионеров в РПЛ – 8 иностранных футболистов + 17 россиян в заявке на сезон. Он вступит в силу через год, начиная с чемпионата-2020/21. И это ожидаемое решение можно назвать революцией – нас ждут два очень интересных трансферных окна.

ЛЕГИОНЕРЫ. Кому угрожает новый лимит

Рассказываем, какова ситуация с иностранцами в ведущих российских клубах. Новый лимит сейчас – угроза "Зениту", "Краснодар" тоже в зоне риска, а вот у ЦСКА и "Спартака" все не так плохо.

ПРЕЗИДЕНТ. Александр Дюков – о новом лимите, грузинских провокациях и ВАР

Пресс-конференция президента РФС по итогам заседания исполкома организации, на котором принято решение о новом лимите. Тема расширения чемпионата тоже поднималась, как и другие актуальные вопросы.

БОСС. Евгений Гинер: "Сделаем хорошую команду, и целью ЦСКА станет полуфинал ЛЧ"

Президент ЦСКА Евгений Гинер после исполкома РФС сделал ряд важных заявлений – не только о лимите, но и о других возможных масштабных проектах. Глава армейцев рассказал об идее расширения РПЛ с помощью клубов Белоруссии, Казахстана и Армении, об увеличении числа матчей в Кубке и проведении игр в зимнее время, а также о больших целях армейцев.

ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ. Гинер хочет объединенный чемпионат 2.0

История вокруг расширения премьер-лиги обернулась неожиданным предложением. И сейчас становится очевидно, что конкретно президент ЦСКА Евгений Гинер имел в виду, когда поднял этот вопрос немногим более месяца назад.

ЭКСКЛЮЗИВ. Томас Цорн – о Глушакове, Понсе, Зе Луише и многом другом

Первое интервью нового генерального директора "Спартака" после назначения в красно-белый клуб. Как прошло расставание с Глушаковым и Комбаровым, получил ли экс-капитан в качестве компенсации 100 миллионов, как прошла сделка по Понсе, есть ли варианты по Зе Луишу – Цорн ответил на эти и иные актуальные вопросы, и для начала – небольшая часть разговора.

ТУРНИР. Столичное дерби и битва юга в Австрии

Стартует летний турнир клубов РПЛ. ЦСКА и "Спартак", "Краснодар" и "Ростов". Главные факты о новом кубке – за пять минут.

ВЛАДЕЛЕЦ. "Если понадобится, миллиард на клуб у меня найдется"

Миллиардер Роман Авдеев стал гостем редакции "СЭ". В почти двухчасовом интервью владелец "Торпедо" затронул немало важных тем.

ЗАЛ СЛАВЫ. "Это особенный момент в моей карьере"

Бывший российский защитник Сергей Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто. После официального объявления экс-игрок ЦСКА, СКА, "Рейнджерс", "Питтсбурга" и "Далласа" ответил на вопросы "СЭ".

ЗИМА. Зачем 20-летний биатлонист тренируется с лыжниками

Чемпион мира среди юниоров Карим Халили отказался от подготовки в резервной сборной по биатлону и сейчас проводит сбор в Эстонии вместе с группой лыжников под руководством Егора Сорина. Интересный ход необычного кандидата в национальную команду.

ПАС. "Встречу Глушакова в аэропорту, пусть приезжает"

Алексей Спиридонов, самый эпатажный российский волейболист, в среду отмечает свой день рождения. В интервью "СЭ" он рассказал об уходе из "Зенита" и приглашении экс-спартаковцу.

ДОПИНГ. ВАДА обещает более 100 дел против россиян

Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди пообещал, что международные спортивные федерации откроют дела против россиян на основе данных из Московской лаборатории. Объясняем, что это значит.

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