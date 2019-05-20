Бердыев возвращается в "Ростов"? Карпин уйдет в "Рубин"? Влашич остается в ЦСКА?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 20 мая.

ШОК. Карпин – в "Рубин". Бердыев – в "Ростов"

У Курбана Бердыева еще год действует контракт с "Рубином". Зарплата по нему составляет около 3 миллионов евро год, содержание тренерского штаба обходится в сумму, сравнимую с жалованием всех футболистов основы вместе взятых. Для каназнцев сейчас сложный период, но летом может все измениться. Сергей Егоров – о сценарии, который может взорвать информационное поле.

ЭКСКЛЮЗИВ. "В "Тампе" не хотели меня видеть. Cказали, что я игрок АХЛ". Первое за несколько лет большое интервью Гусева

Откровенное интервью звезды сборной России – об отъезде в НХЛ, причинах обмена прав на хоккеиста из "Лайтнинг" и переговорах по новому контракту с "Вегасом".

ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА ОКЕАНА. Овечкину и Малкину – забивать, сборной – меньше удаляться. А так – все хорошо!

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер анализирует игру сборной России накануне последнего матча группового турнира со Швецией. А вслед за шведами пойдут самые интересные игры ЧМ. Что нас там ждет?

БОМБА. "Есть вероятность, что Никола останется в ЦСКА". Агент Влашича – о будущем хорватского таланта

Никола Влашич был арендован ЦСКА у "Эвертона" и сходу стал одним из лидеров московской команды. Соглашение 21-летнего с российским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона. О том, что ждет Влашича, мы поговорили с агентом игрока – Тончи Мартичем.

ТОЧКА. "Спартак" и ЦСКА не сыграют в Лиге чемпионов

Определилось представительство России в Лиге чемпионов-2019/20 – там выступят "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар". А вот "Спартак" и ЦСКА сыграют в Лиге Европы.

ДЕБЮТАНТ. Новая реальность "Краснодара". Что ждет "быков" в Лиге чемпионов?

Детище Сергея Галицкого жило мечтой о Лиге чемпионов. Она ведь несколько раз была совсем рядом – только протяни руку. Однако расторопнее оказывались конкуренты, а мы продолжали рассуждать о том, насколько правильна философия "Краснодара", где качество игры не должно слепо приноситься в угоду результату. И вот свершилось!

АТАКА. Григорий Иванов: "В Европе все плюются от ВАР! Александра Егорова нужно срочно убирать!"

Президент "Урала" – в ярости от решения КДК не отменять красную карточку полузащитнику Эрику Бикфалви, из-за которой игрок пропустит финал Кубка с "Локомотивом" (22 мая). Мощное выступление главы клуба.

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