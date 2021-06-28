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Бельгия и Чехия вышли в четвертьфинал, судейство Карасева, Талалаев — о Черчесове

02:15
Криштиану Роналду. Фото Getty Images
Криштиану Роналду. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 27 июня.

Бельгия — Португалия. Криштиану Роналду: без рекорда, без титула

Один из главных фаворитов турнира победил чемпионов Европы (1:0).

Чехия выбила Голландию с Евро. Карасев удалил де Лигта, а Промес уже не спас

Чешская сборная провела образцовый матч, не оставив шансов ярко отыгравшим групповой турнир голландцам.

Удаление Карасева, которое развалило Нидерланды. Первая красная карточка нашего судьи на Евро-2020

Де Лигт сыграл рукой и покинул поле.

«О том, что Черчесову не хватило идей, говорят люди, мало понимающие в футболе. Но идеи были сырые, неотработанные». Интервью Андрея Талалаева

Большое интервью обозревателю «СЭ» дал главный тренер «Ахмата».

Доходы наших призеров Олимпиад за десять лет упали в два раза. Подарочные иномарки тоже под вопросом

Общий призовой фонд для выступающих в Токио без национального флага российских олимпийцев может превысить полмиллиарда рублей.

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чемпион Европы-2016 Португалия проиграла Бельгии
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