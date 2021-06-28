Бельгия и Чехия вышли в четвертьфинал, судейство Карасева, Талалаев — о Черчесове
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 27 июня.
Бельгия — Португалия. Криштиану Роналду: без рекорда, без титула
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