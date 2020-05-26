«Бавария» мчится к чемпионству, Гулиев переведен в «Спартак-2», «Уфа» ждет иностранных инвесторов

«Бавария» в матче 28-го тура чемпионата Германии обыграла дортмундскую «Боруссию» со счетом 1:0.

Взгляд обозревателя «СЭ».

Станет ли клуб из Башкирии побратимом «Манчестер Сити» или «Лейпцига»?

Россиянка теперь упоминается в Книге рекордов Гиннесса четыре раза.

Интервью Шамиля Гамзатова.