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«Бавария» мчится к чемпионству, Гулиев переведен в «Спартак-2», «Уфа» ждет иностранных инвесторов

22:00
ФК «Бавария». Фото Federico Gambarini/Pool, Reuters
ФК «Бавария». Фото Federico Gambarini/Pool, Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 26 мая.

Гол Киммиха принес «Баварии» победу над дортмундской «Боруссией»

«Бавария» в матче 28-го тура чемпионата Германии обыграла дортмундскую «Боруссию» со счетом 1:0.

Гулиев не был нужен Тедеско, и игрок дал повод. Рабинер — о переводе хавбека в «Спартак-2»

Взгляд обозревателя «СЭ».

В «Уфу» могут прийти крупные иностранные инвесторы. Что об этом известно

Станет ли клуб из Башкирии побратимом «Манчестер Сити» или «Лейпцига»?

Трусовой объявили о рекорде, но пока не дали сертификата

Россиянка теперь упоминается в Книге рекордов Гиннесса четыре раза.

«Когда ездил в лагерь к Джону Джонсу, он ходил с пивным животом. Реально был как алкаш». Огненные истории бойца UFC

Интервью Шамиля Гамзатова.

ЦИФРА ДНЯ
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полузащитник Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2» из-за нарушения дисциплины
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