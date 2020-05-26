«Бавария» мчится к чемпионству, Гулиев переведен в «Спартак-2», «Уфа» ждет иностранных инвесторов
22:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 26 мая.
Гол Киммиха принес «Баварии» победу над дортмундской «Боруссией»
«Бавария» в матче 28-го тура чемпионата Германии обыграла дортмундскую «Боруссию» со счетом 1:0.
Взгляд обозревателя «СЭ».
Станет ли клуб из Башкирии побратимом «Манчестер Сити» или «Лейпцига»?
Россиянка теперь упоминается в Книге рекордов Гиннесса четыре раза.
«Когда ездил в лагерь к Джону Джонсу, он ходил с пивным животом. Реально был как алкаш». Огненные истории бойца UFC
Интервью Шамиля Гамзатова.
ЦИФРА ДНЯ
2
ЦИТАТА
Самое большое счастье — снять памперс после смены
«Болельщики других клубов нам завидуют — ведь у ЦСКА есть Гинер». Президенту армейцев — 60читать >
Когда бокс закончился как спорт. 55 лет легендарной победе Мохаммеда Аличитать >
Его бы простили, но он не Гаттузо. Хамство Гулиева надоело «Спартаку»читать >
«Позорище, что убирают Семина». Дзюба высказался о ситуации в «Локомотиве»читать >
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...