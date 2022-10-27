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Сегодня, 04:00

«Барса» вылетела из ЛЧ, сумасшедшая концовка в матче «Атлетико». Главное за день

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Хави.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 26 октября.

Кошмарная статистика «Барселоны» в ЛЧ: за 10 лет проиграли «Баварии» 8 из 9 матчей. Позор продолжается

Сейчас случилась очередная серия позора.

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Обзор состоявшихся в среду матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

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