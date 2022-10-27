«Барса» вылетела из ЛЧ, сумасшедшая концовка в матче «Атлетико». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 26 октября.
Кошмарная статистика «Барселоны» в ЛЧ: за 10 лет проиграли «Баварии» 8 из 9 матчей. Позор продолжается
Сейчас случилась очередная серия позора.
Сумасшедший вылет «Атлетико» — главная драма осени, Мхитарян положил начало разгрому, вратарь «Порту» пишет историю
Обзор состоявшихся в среду матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
«СЭ» поговорил с ведущим арбитром России.
Решение по продолжению его работы в клубе может быть принято уже в четверг.
В 1/8 финала Даниил встретится с чемпионом US Open-2020 Домиником Тимом.
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