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«Барса» уволила Кумана, «Краснодар» проиграл «Кубани», «Бавария» пропустила пять

02:45
Роналд Куман. Фото Getty Images
Роналд Куман. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 27 октября.

«Барселона» объявила об увольнении Кумана

«Барселона» уволила Роналда Кумана с поста главного тренера.

Черный кубковый день для клубов РПЛ: шесть вылетели, «Краснодар» пропустил с центра поля и проиграл «Кубани»

Клубы ФНЛ оказались сильнее представителей премьер-лиги.

Фалькао уволил Кумана, Миранчук — соавтор шедевра Иличича, «Баварию» уничтожили в Кубке Германии

Главные события среды в европейском футболе.

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Рассказываем о потенциальном новичке красно-белых.

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