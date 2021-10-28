«Барса» уволила Кумана, «Краснодар» проиграл «Кубани», «Бавария» пропустила пять
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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 27 октября.
«Барселона» объявила об увольнении Кумана
«Барселона» уволила Роналда Кумана с поста главного тренера.
Черный кубковый день для клубов РПЛ: шесть вылетели, «Краснодар» пропустил с центра поля и проиграл «Кубани»
Клубы ФНЛ оказались сильнее представителей премьер-лиги.
Главные события среды в европейском футболе.
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Рассказываем о потенциальном новичке красно-белых.
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