Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 5 ноября.

Завершился первый круг чемпионата России. Главные фавориты — «Зенит» и «Локомотив», открытие — «Ростов», загадка — «Спартак». А провал — судейство.

ЦИФРА ДНЯ

25 футболистов вызваны в сборную России на ноябрьские матчи отбора Евро-2020

ЦИТАТА Мой коллега из «Спартака» пока только узнает нашу лигу. Мы-то знаем уже. А нравоучений никому не даем

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