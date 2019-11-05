Бардак в российском судействе, атака ветеранов на Тедеско, Ахметов и Соболев — вне сборной
Российских судей может возглавить иностранец?
Завершился первый круг чемпионата России. Главные фавориты — «Зенит» и «Локомотив», открытие — «Ростов», загадка — «Спартак». А провал — судейство.
Сборная России объявила состав на заключительные матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Главный тренер сборной России ответил на вопросы журналистов после оглашения списка игроков, вызванных на отборочные матчи Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино.
У «Зенита» много классных игроков, но в суммарной стоимости они и правда прилично уступают немцам
Турнирный расклад для наших клубов перед 4-м туром Лиги чемпионов.
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