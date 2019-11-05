Вечерний "СЭ"
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Новости   //    Вечерний "СЭ"

Бардак в российском судействе, атака ветеранов на Тедеско, Ахметов и Соболев — вне сборной

18:00
Глава департамента судейства РФС Александр Егоров. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Глава департамента судейства РФС Александр Егоров. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 5 ноября.

Российских судей может возглавить иностранец?

Завершился первый круг чемпионата России. Главные фавориты — «Зенит» и «Локомотив», открытие — «Ростов», загадка — «Спартак». А провал — судейство.

Сборная России назвала состав на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Сборная России объявила состав на заключительные матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Станислав Черчесов: «Соболев и Ахметов не проявили себя должным образом, поэтому их нет»

Главный тренер сборной России ответил на вопросы журналистов после оглашения списка игроков, вызванных на отборочные матчи Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино.

Дзюба говорит, что состав «Лейпцига» дороже в 3-4 раза. Он прав?

У «Зенита» много классных игроков, но в суммарной стоимости они и правда прилично уступают немцам

Какие шансы у «Локомотива» и «Зенита» на выход из группы

Турнирный расклад для наших клубов перед 4-м туром Лиги чемпионов.

ЦИФРА ДНЯ
25
футболистов
вызваны в сборную России на ноябрьские матчи отбора Евро-2020
ЦИТАТА
Мой коллега из «Спартака» пока только узнает нашу лигу. Мы-то знаем уже. А нравоучений никому не даем
Станислав Черчесов
главный тренер сборной России — о Доменико Тедеско

Тедеско играет в FIFA. Вилков играет с огнем . Лайв Симонова и Короткина

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Сборная России вновь без Чалова и Шапи. Почему Черчесов прав

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«Нельзя не уважать Медведеву». О судействе против России, Загитовой и юных ученицах Тутберидзе

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Ковалева не отпускают на заслуженный отдых. Ему грозит бой с Биволом

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Сергей Юран: «Если Тедеско считает, что Умяров и Крал устали, пусть отправит их в Кисловодск»

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Юрий Семин: «Если «Ювентус» позволит, попробуем атаковать чаще»

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«Когда сказали о вызове, подумал, что это шутка». Фомин — о приглашении в сборную

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Знарок в «Спартаке», проблемы Гусева. Интервью Витолиньша — в 18.00 на YouTube-канале «СЭ»

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