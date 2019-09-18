Вечерний "СЭ"
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Новости   //    Вечерний "СЭ"

Азмун и Дзюба чудят в Лиге чемпионов. Чем ответит «Локо» Семина?

18:15
17 сентября. Лион. «Лион» — «Зенит» — 1:1. Сердар Азмун: травма и гол в первой половине, замена — сразу после перерыва. Фото AFP
17 сентября. Лион. «Лион» — «Зенит» — 1:1. Сердар Азмун: травма и гол в первой половине, замена — сразу после перерыва. Фото AFP
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 18 сентября.

Азмун+Дзюба: теперь и в Европе

Лучшая пара форвардов РПЛ помогла «Зениту» сыграть вничью в Лионе (1:1).

«Лион» — «Зенит»: взять очко Петербургу помогла тактика Семака. Почему французы уперлись в стену

Подробный анализ первого матча сине-бело-голубых в Лиге чемпионов-2019/20.

У «Локо» нет Миранчуков. Зато есть Семин!

Железнодорожники стартуют в групповом турнире Лиги чемпионов.

За Садырина — как за живого

Сегодня исполнилось бы 77 лет бывшему тренеру «Зенита», ЦСКА и сборной России Павлу Садырину

Скончался экс-полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен

Утром в среду 18 сентября не стало Фернандо Риксена.

Семак не побоялся нестандартных решений. Рабинер — о старте «Зенита» в Лиге чемпионов

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Бурдасов все-таки поехал в НХЛ! В Эдмонтон к Макдэвиду

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Фернандо Риксен. Человек, который бился со смертью

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Венгер. «Спартак». Лига чемпионов. Лайв Короткина и Егорова

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Тренер «Спартака»: у Кононова есть три матча, Цорн контактирует с Венгером

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Фильм о самой великой победе сборной СССР. Смотрите и восхищайтесь!

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Побьет ли Трусова рекорд Загитовой? Лучшая юниорка Тутберидзе дебютирует во взрослом катании

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Черышев победил «Челси», Промес забил за «Аякс»

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