Азмун и Дзюба чудят в Лиге чемпионов. Чем ответит «Локо» Семина?
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Лучшая пара форвардов РПЛ помогла «Зениту» сыграть вничью в Лионе (1:1).
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Железнодорожники стартуют в групповом турнире Лиги чемпионов.
Сегодня исполнилось бы 77 лет бывшему тренеру «Зенита», ЦСКА и сборной России Павлу Садырину
Утром в среду 18 сентября не стало Фернандо Риксена.
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