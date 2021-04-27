«Авангард» в шаге от Кубка Гагарина, разбор дерби, россиянин претендует на шахматную корону
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 26 апреля.
«Авангард» в шаге от первого Кубка Гагарина в истории. У ЦСКА больше нет права на ошибку
Армейцы остались без главного лидера и не смогли забить дома.
Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер дал нелицеприятную оценку матчу.
Тактический разбор матча.
Российский гроссмейстер за тур до окончания турнира претендентов, проходящего в Екатеринбурге, стал его победителем.
Сравниваем календарь лидеров РПЛ в трех оставшихся турах.
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