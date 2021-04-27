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«Авангард» в шаге от Кубка Гагарина, разбор дерби, россиянин претендует на шахматную корону

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Боб Хартли. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Боб Хартли. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 26 апреля.
«Авангард» в шаге от первого Кубка Гагарина в истории. У ЦСКА больше нет права на ошибку

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Скверное дерби. Что не так с игрой «Спартак» — ЦСКА и почему удалили Ахметова

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Тактический разбор матча.

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