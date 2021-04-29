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«Авангард» — обладатель Кубка Гагарина, «Сити» победил «ПСЖ», ЦСКА в «Финале четырех»

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Илья Ковальчук и Боб Хартли. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Илья Ковальчук и Боб Хартли. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 28 апреля.

«Авангард» — чемпион! Впервые в истории КХЛ

«Ястребы» обыграли ЦСКА в шестом матче финала Кубка Гагарина.

Уникальная история! Ковальчук и Хартли были связкой в НХЛ — а Кубок выиграли с «Авангардом»

Игорь Рабинер — о чемпионстве «Ястребов».

«Манчестер Сити» в гостях одержал волевую победу над «ПСЖ» в первом матче полуфинала ЛЧ

«ПСЖ» на своем поле уступил «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

ЦСКА шокировал «Фенер», «Зенит» поборолся с «Барселоной»

ЦСКА стал первым участником «Финала четырех» Евролиги, а «Зенит» в третьем матче серии плей-офф уступил «Барселоне».

Судейские скандалы взрывают мозг. Правила теперь не понимает вообще никто — ни болельщики, ни арбитры

ВАР запутал все еще больше.

«Он попросил зарплату, которой не достоин». «Авангард» выкупил героя плей-офф у ЦСКА за 85 миллионов — и не прогадал

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Удаление Ахметова отменили. РФС признал ошибку судей дерби «Спартак» — ЦСКА

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«Рубин» борется за еврокубки впервые за шесть лет. Как Слуцкий, Сайманов и Яровинский поменяли клуб?

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Поляки убрали флаг России во время соревнований. По форме — правы, по факту — выглядит по-хамски

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«Псих», который учился с Тедеско, любит моду и хочет работать с Роналду. Теперь он будет тренировать «Баварию»

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Евгения Канаева: «В 13 лет сказала маме, что больше не могу, надо заканчивать с гимнастикой»

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«Он покидал лед в сознании». Финские СМИ — о травме своего юниора и неожиданной победе над Россией

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