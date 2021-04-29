«Авангард» — обладатель Кубка Гагарина, «Сити» победил «ПСЖ», ЦСКА в «Финале четырех»
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 28 апреля.
«Авангард» — чемпион! Впервые в истории КХЛ
«Ястребы» обыграли ЦСКА в шестом матче финала Кубка Гагарина.
Игорь Рабинер — о чемпионстве «Ястребов».
«ПСЖ» на своем поле уступил «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
ЦСКА стал первым участником «Финала четырех» Евролиги, а «Зенит» в третьем матче серии плей-офф уступил «Барселоне».
ВАР запутал все еще больше.
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