«Атлетико» выбил «МЮ» из Лиги чемпионов, состав сборной России. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 15 марта.
Симеоне оставил Лигу чемпионов без Роналду. «МЮ» проиграл «Атлетико» и вылетел из Лиги чемпионов
«Юнайтед» нуждается в серьезных переменах.
Валерий Карпин назвал состав сборной. Ответы на главные вопросы о национальной команде.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объяснил «СЭ», почему не поехал на сбор национальной команды России.
Главный тренер назвал состав национальной команды.
Пока это чисто техническое решение.
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