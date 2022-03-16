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Сегодня, 03:30

«Атлетико» выбил «МЮ» из Лиги чемпионов, состав сборной России. Главное за день

Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду и Ян Облак.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 15 марта.

Симеоне оставил Лигу чемпионов без Роналду. «МЮ» проиграл «Атлетико» и вылетел из Лиги чемпионов

«Юнайтед» нуждается в серьезных переменах.

Сборная России возвращается. Зачем? С кем будет играть? Есть ли еще шанс на ЧМ?

Валерий Карпин назвал состав сборной. Ответы на главные вопросы о национальной команде.

«Я не поехал не из-за политических моментов». Дзюба — о просьбе не вызывать его в сборную России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объяснил «СЭ», почему не поехал на сбор национальной команды России.

Сборная России обязательно должна играть. А с Дзюбой у Карпина оттепель?

Главный тренер назвал состав национальной команды.

CAS оставил в силе бан России в УЕФА. Что это значит

Пока это чисто техническое решение.

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