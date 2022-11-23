Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Р§Рњ 2022
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 04:15

Аргентина проиграла Саудовской Аравии, Роналду покинул «МЮ». Главное за день

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лионель Месси.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 22 ноября.

Первая сенсация ЧМ-2022 — аравийское чудо «Белого шамана». Гол Месси не спас Аргентину от катастрофы

Саудовская Аравия обыграла одного из главных фаворитов чемпионата мира.

Саудиты сошли с ума от победы над Аргентиной: слезы радости и издевательства над Месси

Репортаж с фанатской трибуны Саудовской Аравии.

Роналду расторг контракт с «МЮ». Попрощались друг с другом максимально сухо

Третий день ЧМ-2022 в Катаре разбавила довольно ожидаемая, но все равно громкая новость.

СКА стер ЦСКА в порошок за один период. Но основные разборки армейцев будут позже

Для преодоления комплекса перед москвичами петербуржцам нужно потратить еще много сил.

Мбаппе организовал три гола, Жиру повторил рекорд Анри. Франция начала защиту титула, как в Казани-2018

Чемпионы мира завершили день сенсаций закономерной победой.

Левандовски провалил старт ЧМ. Из-за него Польша лишилась важной победы

читать >

Кажется, топ-сборные настрадаются на этом ЧМ. Полуфиналист прошлого Евро ничего не смог сделать с Тунисом

читать >

Путь Месси к Кубку мира — драма. Он так и не превзойдет культ Марадоны?

читать >

«Зенит» размялся на сербском гранде перед «Спартаком». «Црвена Звезда» уступила в Петербурге

читать >

Семья Глейзеров объявила о готовности продать «Манчестер Юнайтед»

читать >

«После 0:8 от «Зенита» мне сказали: «Так игры даже не сдают!» Интервью спортдиректора клуба, покорившего РПЛ

читать >

«Урал» в серии пенальти обыграл ЦСКА в Кубке России

читать >

«Берегитесь, скоро я стану мужчиной». Новый герой Нидерландов снимался в рэп-видео и мечтает о «МЮ»

читать >
0
Читайте также
Месси против сборной страны, конфликтовавшей с Катаром. Главные интриги матчей дня
«Они отрезали мне ноги». Последний матч футбольного Бога
В США уличили Запад в желании помешать Украине вести переговоры с РФ
Илон Маск обвинил AP в публикации фейков о ЧП с ракетами в Польше
Минфин США сделал ряд исключений из санкций в отношении нефти из РФ
Что делать молодым ученым в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Англия разгромила Иран, итоги дня на ЧМ, интервью Рублева. Главное за день
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости