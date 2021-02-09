Вечерний «СЭ»
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Анонс ЧМ по биатлону, большие интервью защитника «Спартака» Маслова и боксера Поветкина

21:15
Александр Логинов. Фото Marco BERTORELLO, AFP
Александр Логинов. Фото Marco BERTORELLO, AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 9 февраля.

Логинов будет отстаивать титул чемпиона мира. Бьорндален не верит в Россию

Уже в среду стартует главное биатлонное событие года.

«Мужское начало в футболе уходит. Для меня это тошно». Интервью защитника «Спартака» Маслова

Интервью 20-летнего защитника.

«Вот две конфетки. В красивой обертке — американская. Наша вкуснее, но обертка простая». Поветкин — о реванше с Уайтом, жиме лежа 200 кг и Шлеменко

Интервью с временным чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе.

Каррера возглавит клуб третьего дивизиона. Тренер снова будет красно-белым

Любимец фанатов «Спартака» во вторник должен принять «Бари».

Пятеро мужчин во втором круге — лучший российский результат за восемь лет

Наш мужской теннис возвращается в золотые времена не только усилиями Медведева и Рублева.

ЦИТАТА
Вот две конфетки. В красивой обертке — американская. Наша вкуснее, но обертка простая
Александр Поветкин
российский боксер, временный чемпион по версии WBC в супертяжелом весе

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