Анонс ЧМ по биатлону, большие интервью защитника «Спартака» Маслова и боксера Поветкина
21:15
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 9 февраля.
Логинов будет отстаивать титул чемпиона мира. Бьорндален не верит в Россию
Уже в среду стартует главное биатлонное событие года.
Интервью 20-летнего защитника.
«Вот две конфетки. В красивой обертке — американская. Наша вкуснее, но обертка простая». Поветкин — о реванше с Уайтом, жиме лежа 200 кг и Шлеменко
Интервью с временным чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе.
Любимец фанатов «Спартака» во вторник должен принять «Бари».
Наш мужской теннис возвращается в золотые времена не только усилиями Медведева и Рублева.
ЦИТАТА
Вот две конфетки. В красивой обертке — американская. Наша вкуснее, но обертка простая
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