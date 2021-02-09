Анонс ЧМ по биатлону, большие интервью защитника «Спартака» Маслова и боксера Поветкина

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 9 февраля.

Уже в среду стартует главное биатлонное событие года.

ЦИТАТА Вот две конфетки. В красивой обертке — американская. Наша вкуснее, но обертка простая

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