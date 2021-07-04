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Англия разгромила Украину, Дания победила Чехию, Медведев — в 1/8 Уимблдона

03:30
Харри Кейн. Фото Getty Images
Харри Кейн. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 3 июля.

Англия закатала Украину в римский газон. Команде Шевченко отгрузили четыре мяча

Это было больно, но справедливо.

Украина, прощай. Это был исторический Евро, но желто-синим везло

Команда Андрея Шевченко вылетела в 1/4 финала, уступив Англии. Украинцы достигли своего максимума.

«Нам еще рано замахиваться на такие горы». Что сказали Шевченко и его игроки после вылета Украины с Евро-2020

Первые слова украинцев после матча 1/4 финала Евро с Англией.

Такая разная Дания. Чехию разбили ее же оружием и получили первый полуфинал за 29 лет

Дания впервые в этом веке вышла в полуфинал одного из главных турниров мирового футбола.

Медведев был в шаге от пропасти, бился три с половиной часа и победил

Лучший теннисист России впервые в карьере вышел в четвертый раунд Уимблдона.

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