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Англия и Украина — в четвертьфинале, Германия и Швеция едут домой, Кучеров близок к рекорду

02:30
Сборная Украины. Фото Getty Images
Сборная Украины. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 29 мая.

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