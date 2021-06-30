Англия и Украина — в четвертьфинале, Германия и Швеция едут домой, Кучеров близок к рекорду
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 29 мая.
Шевченко — снова в четвертьфинале. Украина дожала Швецию в овертайме
Жовто-блакитные повторили свое достижение на ЧМ-2006.
Заткнул всех критиков.
А Англия на пути к финалу Евро на «Уэмбли».
В одной из главных встреч 1/8 финала Евро-2020 «Три льва» победили немцев в последнем матче их главного тренера Йоахима Лева.
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