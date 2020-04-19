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Алкоголь и кальян в «Краснодаре», варианты карьеры для Азмуна, история конфликта Хабиба и Тактарова

21:15
Вандерсон и Ари. Фото Виталий Тимкив
Вандерсон и Ари. Фото Виталий Тимкив

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 19 апреля.

Алкоголь и кальян футболистов «Краснодара» на карантине. Галицкий может поставить «неуд»

Вандерсон и Кайю развлекаются в самоизоляции.

Азмун подходит «Атлетико» и нужен «Наполи». Но «Зениту» — больше

Разбираемся, где может продолжить карьеру иранский легионер петербуржцев.

«Орел взлетел, медведи забежали». Хабиб vs Тактаров: летопись конфликта

Первый российский боец в UFC жестко раскритиковал дагестанца.

Клишина — за отмену мировых рекордов 80-х. Считается, что они анаболические

Некоторые из них будут стоять вечно.

Леонид Слуцкий: «Показатели Думбья были такие, что 70-летний человек бил бы по воротам лучше«

Большой разговор о современных технологиях в футболе и не только.

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