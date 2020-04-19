Алкоголь и кальян в «Краснодаре», варианты карьеры для Азмуна, история конфликта Хабиба и Тактарова
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 19 апреля.
Алкоголь и кальян футболистов «Краснодара» на карантине. Галицкий может поставить «неуд»
Вандерсон и Кайю развлекаются в самоизоляции.
Разбираемся, где может продолжить карьеру иранский легионер петербуржцев.
Первый российский боец в UFC жестко раскритиковал дагестанца.
Некоторые из них будут стоять вечно.
Большой разговор о современных технологиях в футболе и не только.
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