Обозреватель «СЭ» встретился с легендарным бойцом ММА, который уже полтора месяца тренируется в Грозном.

ЦИФРА ДНЯ

ЦИТАТА

Это действительно страшная вещь. Лондон похож на город-призрак. Как будто я в фильме ужасов. Люди боятся выходить на улицу