Александр Емельяненко — про брата и Кадырова, скандал с легионером «Салавата», бывший тренер «Спартака» — о России
20:15
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 19 марта.
Александр Емельяненко: «Рамзан Кадыров сделал для меня больше, чем старший брат»
Обозреватель «СЭ» встретился с легендарным бойцом ММА, который уже полтора месяца тренируется в Грозном.
«Я не говорил, что не вернусь в Россию. То интервью — фальшивое». Большой скандал с шведской звездой КХЛ
Страсти вокруг форварда «Салавата» Линуса Умарка.
Разговор с Джорджо д'Урбано, одним из помощников Массимо Карреры.
Известный спортивный юрист объяснил, как карантин ударит по игрокам РПЛ.
Подробности двухнедельного турне.
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