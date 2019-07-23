Агент не пускает Перейро в "Спартак". РФС, РПЛ и МВД обсудили драку в Ростове. Хохлов - всё?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 23 июля.

АБСУРД. Его называют "хозяином уругвайского футбола". Кто мешает "Спартаку" и ПСВ в трансфере Перейро

ПСВ и "Спартак" уже согласовали условия трансфера 24-летнего атакующего полузащитника голландского клуба Гастона Перейро, о чем "СЭ" официально сообщили в клубе из Эйндховена. Красно-белые готовы были заплатить за хавбека 15 миллионов евро, но переход может сорваться из-за его агента Пако Касаля – тот категорически против сделки. Знакомьтесь с самым могущественным импресарио Уругвая.

ЧИСТКА. "Спартак": почему Ханни не стал вторым Алексом, а к Мельгарехо – ноль претензий

У агента Марко Трабукки, который при Массимо Каррере активно участвовал в комплектовании состава красно-белых, есть хобби – "извиняться" в Twitter за привезенных с его помощью футболистов. В этом сезоне он уже делал это за Жиго, Джикию и Луиза Адриану. Это все те, кто забивал голы и приносил команде очки, так что ирония Марко понятна. Меня, мол, давно рядом с клубом нет, а дело мое все равно живет. "Извиниться" за Ханни талантливый агент не успел – Софьян уехал в Катар, завоевывать место в составе клуба "Аль-Гарафа". Провал?

ДЕЖАВЮ. Кинг обыграла Ефимову. У россиянки не хватило сил

Американка защитила титул чемпионки мира на 100 м брассом. Евгений Рылов и Мартин Малютин – с медалями. Скандал вокруг Сунь Яна набирает обороты. Спецкор "СЭ" Владимир Иванов подводит итоги дня на ЧМ.

ДЕТАЛИ. Конфликт в Ростове. С чего все началось и что говорят стюарды

О конфликте после матча написано достаточно. Сейчас говорят, что наступило время формальностей, когда те, кто участвовал в событиях, описывают их в своих заявлениях в органы правопорядка. Сергей Егоров показывает новое видео и озвучивает свидетельские показания сотрудников ростовского стадиона, взятые после матча со "Спартаком".

ИНСАЙДЫ "СЭ". Итоги совещания по матчу "Ростов" – "Спартак".

Сегодня в офисе РФС прошло совещание по инциденту между болельщиками "Спартака" и ОМОНом, который произошел после игры 2-го тура РПЛ с "Ростовом". На заседании присутствовали представители РФС, РПЛ, полиции и обоих клубов. Нам стали известны некоторые нюансы.

ПОЖАР. "Ростов" – "Спартак": ОМОН, судейство. Егоров и Зеленов устроили баттл

Сергей Егоров и Дмитрий Зеленов имеют полярные точки зрения на случившееся в Ростове-на-Дону после матча "Ростов" – "Спартак". Открыто голосование по данному вопросу. Вы на чье стороне? Кто виноват – фанаты или ОМОН?

БЕГ ПО КРУГУ. До прихода новичков позиции Хохлова незыблемы

Динамовский болельщик много видел поражений и мало побед, но вчера терпение лопнуло даже у него. Команда вернулась на свой стадион, с переходом акций к ВТБ появились приличные средства на усиление состава, на сезон поставлена задача попадания в еврокубки. На этой волне более 17 тысяч зрителей приходит на матч с "Рубином" – внушительная для "Динамо" аудитория. Однако весь оптимизм был разбит в пух и прах. Кто виноват?

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