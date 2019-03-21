Адвокат не верит в Россию, Овечкин и Кучеров выдали вау-шоу, Газзаев защищает Аленичева

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 21 марта.

ПРОГНОЗ. Дик Адвокат: "Черчесов – хороший мужик, но Бельгия выиграет 2:0"

Бывший главный тренер сборных России и Бельгии специально для "СЭ" поделился ожиданиями от матча и вспомнил время в нашей стране. Настрой весьма пессимистичный.

ЭКСПЕРТИЗА. Как сборной России победить Бельгию?

По кадровому потенциалу российская команда – претендент на второе место в группе, но точно не на первое. Россия по неудачному стечению обстоятельств попала в одну группу со сборной Бельгией. Что теперь делать? Разобрали все тактически.

РЕТРО. А убивал ли нас судья Фредрикссон? Новые подробности скандального матча СССР – Бельгия

Многие до сих пор считают, что сборная СССР проиграла Бельгии в 1/8 финала чемпионата мира–86 в Мексике из-за грубейших ошибок (возможно, предвзятых), шведского судьи Фредрикссона. Спустя 33 года разбираемся, убивал ли скандинав команду Валерия Лобановского?

КОСМИЧЕСКИЙ ХОККЕЙ. Овечкин бросил 11 раз, но так и не пробил Василевского! А у Кучерова 119 очков – он в шаге от Федорова

"Тампа" выиграла у "Вашингтона" второй матч за неделю. Однако своей второй победой лишь подтвердила впечатление и от первой удачной встречи: как бы круто ни выглядела статистика "Лайтнинг" сейчас, в регулярном чемпионате, в плей-офф им будет совсем непросто. А если, как и год назад, придется играть против "Кэпс", то адски тяжело.

СИЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ! Валерий Газзаев: "Руководители "Енисея" не стоят и мизинца Аленичева и Титова, чтобы такое себе позволять"

О главных событиях марта в российском футболе рассуждает знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас зампредседателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ.

ЗА ВСЮ БОЛЬ. Бойфренд Туктамышевой – лучший. А Коляда и Самарин провалились

Американец Натан Чен лидирует после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме. Юдзуру Ханю занимает третье место, отставая почти на 13 баллов. Лучший из россиян – Михаил Коляда – расположился на 10-й строчке.

ЛУЧШАЯ. "Все против терапевтических исключений, но говорю я одна". Большое интервью Вяльбе

В этот уик-энд завершается Кубок мира по лыжным гонкам. От того, смогут ли использовать свои шансы на Большой хрустальный глобус Александр Большунов и Наталья Непряева, во многом зависит оценка нынешнего сезона для сборной России. С одной стороны – круто что наши спортсмены до последнего сражаются за титул лучших лыжников планеты. С другой – чемпионат мира без золотых наград оставил смешанные чувства. О том, как оценивать происходящее в наших лыжах, "СЭ" рассказала глава национальной федерации и главный тренер сборной Елена Вяльбе.

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