3-й тур чемпионата Белоруссии, 66 лет трагедии в Тбилиси, все о финансовом состоянии Хабиба

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 4 апреля.

В Белоруссии просят болельщиков не приходить на игры. Но сегодня играют лидеры

Сегодня пройдут еще три матча белорусской высшей лиги

ЦИФРА ДНЯ

3 матча белорусской высшей лиги пройдут в субботу, 4 апреля

ЦИТАТА Когда я впервые услышал о судебном иске «Локомотива» к Геркусу, то не поверил своим ушам. Это стыдобища, другого слова не подберу.

Эрик Штоффельсхаус: «Иск «Локомотива» к Геркусу — это просто стыдобища» читать > Банкротство, крах, закрытие трансферного рынка и отмена еврокубков. Что ждет европейский футбол и чего хочет УЕФА читать > 15 лет реваншу Федора Емельяненко. Это было одностороннее избиение читать > Леонид Слуцкий: «Из-за коронавируса можем потерять и следующий сезон» читать >