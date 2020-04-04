Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

3-й тур чемпионата Белоруссии, 66 лет трагедии в Тбилиси, все о финансовом состоянии Хабиба

19:15
Высшая лига Белоруссии по футболу. Фото Vasily Fedosenko, Reuters
Высшая лига Белоруссии по футболу. Фото Vasily Fedosenko, Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 4 апреля.

В Белоруссии просят болельщиков не приходить на игры. Но сегодня играют лидеры

Сегодня пройдут еще три матча белорусской высшей лиги

Ходынка в Тбилиси. 66 лет назад на матче «Динамо» — «Спартак» погибли десятки болельщиков

66 лет назад в давке у тбилисского стадиона ушли из жизни несколько десятков болельщиков.

«Состояние Хабиба — в районе 100 миллионов долларов«

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова дал большое интервью миллиардеру Игорю Рыбакову

«Настя ненавидит, когда я играю в телефон перед сном». Откровенное интервью Александра Овечкина

Российский форвард ответил на вопросы Men's Journal

Упал на миллион евро, лишь бы уехать из России. Почему Макгиди не стал Промесом

Сегодня ирландскому полузащитнику Эйдену Макгиди — 34 года

ЦИФРА ДНЯ
3
матча
белорусской высшей лиги пройдут в субботу, 4 апреля
ЦИТАТА
Когда я впервые услышал о судебном иске «Локомотива» к Геркусу, то не поверил своим ушам. Это стыдобища, другого слова не подберу.
Эрик Штоффельсхаус
Бывший спортивный директор «Локомотива»

Эрик Штоффельсхаус: «Иск «Локомотива» к Геркусу — это просто стыдобища»

читать >

Банкротство, крах, закрытие трансферного рынка и отмена еврокубков. Что ждет европейский футбол и чего хочет УЕФА

читать >

15 лет реваншу Федора Емельяненко. Это было одностороннее избиение

читать >

Леонид Слуцкий: «Из-за коронавируса можем потерять и следующий сезон»

читать >

Александр Глеб: «Не назвал бы чемпионат Белоруссии порнографией. Возможно, у нас самая здоровая нация»

читать >

«Мостовой — царь, а я — Федька из Саратова». Большое интервью Смолова — о чемпионате Испании, гречке, «Рубине» и коронавирусе

читать >

«У меня нет дома туалетной бумаги. Бабушки скупали миллиард рулонов в восемь утра»

читать >

«Это подло и некрасиво». Дзюба выступил против аннулирования результатов нынешнего сезона

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир