PROyachting открывает московский парусный сезон. Первая регата состоится в Royal Yacht Club уже в среду, 1 мая.

"Как бы ни складывались обстоятельства и какой бы ни была столичная погода, мы всегда стараемся провести традиционную первомайскую регату в Royal Yacht Club на Водном стадионе, – сказал гендиректор PROyachting Михаил Кондратьев. – Нам приятно, что уже сейчас все яхты на нее заняты. Это значит, что наши клиенты и друзья соскучились по парусу и гонкам не меньше, чем мы".

PROyachting.

Компания проводит несколько серий любительских регат в Royal Yacht Club. Самые популярные – вечерние гонки по вторникам и средам – Tuesday Warm-Up Race и Wednesday Night Race, которые стартуют уже 7 и 8 мая. Они имеют постоянную, сложившуюся за несколько лет аудиторию, которая борется за победу в рейтинге и главные призы сезона.

"Серии вечерних гонок по вторникам и средам существуют с 2013 года и стали очень популярными. Формат вечерних регат крайне подходит для занятых жителей большого города, поэтому в этом сезоне мы запускаем новую серию регат по четвергам – PROyachting Fun Race. Мы хотим, чтобы все больше людей знакомились с парусным спортом и не считали его чем-то далеким. Яхтинг – это близко и доступно", – отметила идеолог проекта PROyachting Екатерина Скудина.

PROyachting.

Серия гонок по выходным – Royal Weekend Race – стартует в субботу, 4 мая. Как правило, гонки выходного дня собирают самую широкую аудиторию, на них приходят как люди совсем без опыта, так и опытные яхтсмены, которые хотят потренироваться и провести день под парусом. Современные яхты J70 отлично подходят для таких целей. Они не перегружены матчастью, и новичкам будет легко сориентироваться в них. В то же время J70 – это один из самых популярных и быстро растущих классов в мире. На нем проводятся мировые чемпионаты, и эти яхты интересны даже профессионалам.

PROyachting.

В воскресенье, 5 мая, компания также откроет сезон любительских регат SunS@t Race в яхт-клубе "Поместье Галс".