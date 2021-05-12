Ведущий яхтенный проект PROyachting, лидер по организации регат в Москве, и бренд Panerai, известный во всем мире производитель высокоточных механических часов, объявили о сотрудничестве в сезоне-2021.

«Мы очень рады, что в сложный для всего мира период мы продолжаем развиваться и объявляем о начале сотрудничества с замечательным часовым брендом Panerai. Panerai хорошо известен в мире яхтинга, поддерживает значительное количество международных регат, прежде всего Кубок «Америки», и мы счастливы, что можем предложить нашей аудитории познакомиться поближе с этим легендарным часовым домом», — говорит сооснователь и идеолог проекта PROyachting Екатерина Скудина.

Panerai — новый партнер PROyachting. Фото Пресс-службой Panerai

В 2020 году Panerai стал официальным хронометристом Prada Cup, регаты, которая предваряет самое престижное соревнование в мире паруса — Кубок «Америки». Часы от Panerai станут главным призом для победителей популярной вечерней серии регат Wednesday Night Race от PROyachting. Гонки этой серии проходят каждую среду в московском яхт-клубе Royal Yacht Club.

«Тесные связи Panerai с миром моря восходят к первому десятилетию прошлого века, — отмечает Дмитрий Кудашкин, бренд-директор Panerai в России и СНГ. — Первые часы для подводников, появившиеся в 30-е годы, сыграли ключевую роль в легендарных военных операциях. С тех пор исследования и разработки компании Panerai, а также ее любовь к морю не угасали ни на минуту. Мы с большим энтузиазмом следим за достижениями Panerai и команды Luna Rossa в парусном спорте и рады началу сотрудничества с PROyachting, так как это прекрасная возможность локально транслировать интерес бренда к парусному спорту и вовлекать в него наших новых и существующих клиентов».

Wednesday Night Race, в график компании входят серии регат Tuesday Warm-Up Race и PROyachting Fun Racе.

Сезон вечерних регат в Royal Yacht Club от PROyachting стартует 11 мая. Помимо Wednesday Night Race, в график компании входят серии регат Tuesday Warm-Up Race и PROyachting Fun Racе. Все гонки проходят на современных парусных яхтах J/70. Компания PROyachting владеет самым большим флотом монотипов J/70 в России, что позволяет устраивать масштабные регаты и привлекать большое количество любителей яхтинга. На данный момент J/70 — это одна из самых популярных спортивных парусных яхт для клубных гонок в мире.

По итогам общего зачета будут определены победители серий, которые получат призы от PROyachting и партнеров проекта. Церемония вручения состоится на ежегодной премии «PROyachting. Человек года».

Посмотреть афишу мероприятий PROyachting можно по ссылке.

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