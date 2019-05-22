В Royal Yacht Club появилась новая серия вечерних регат

В московском яхт-клубе Royal Yacht Club, расположенном на территории Водного стадиона "Динамо", расширили программу для занятий парусным спортом. Проект PROyachting анонсировал еще одну серию гонок под парусом – вечерняя регата PROyachting Fun Race рассчитана на молодые команды, начинающих рулевых и новичков.

PROyachting Fun Race.

"Мы решили организовать регату, в которой будет интересно гоняться прежде всего, начинающим рулевым, которые уже уверенно управляют яхтой, но которым сложно соревноваться с более опытными яхтсменами. Кроме того, это хорошая возможность для совсем новичков познакомиться с парусным спортом в комфортных московских условиях", – сказал генеральный директор PROyachting Михаил Кондратьев.

PROyachting Fun Race.

Регата будет проходить каждый четверг, сбор участников назначен на 18.00, старт первой гонки на 19.00.

Компания проводит вечерние регаты в Москве с 2013 года. Участвовать в них могут все желающие. Новички могут попробовать свои силы под руководством опытного шкипера.

PROyachting Fun Race.

Традиционными стали гонки по вторникам – Tuesday Warm-Up Race, а также по средам – Wednesday Night Race. Лучшая команда получает главный приз по итогам сезона от знаменитой швейцарской мануфактуры.