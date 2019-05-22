16:45 | Парус

В Royal Yacht Club появилась новая серия вечерних регат

PROyachting Fun Race. PROyachting Fun Race. PROyachting Fun Race. PROyachting Fun Race. PROyachting Fun Race.
PROyachting Fun Race.
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В московском яхт-клубе Royal Yacht Club, расположенном на территории Водного стадиона "Динамо", расширили программу для занятий парусным спортом. Проект PROyachting анонсировал еще одну серию гонок под парусом – вечерняя регата PROyachting Fun Race рассчитана на молодые команды, начинающих рулевых и новичков.

PROyachting Fun Race.
PROyachting Fun Race.

"Мы решили организовать регату, в которой будет интересно гоняться прежде всего, начинающим рулевым, которые уже уверенно управляют яхтой, но которым сложно соревноваться с более опытными яхтсменами. Кроме того, это хорошая возможность для совсем новичков познакомиться с парусным спортом в комфортных московских условиях", – сказал генеральный директор PROyachting Михаил Кондратьев.

PROyachting Fun Race.
PROyachting Fun Race.

Регата будет проходить каждый четверг, сбор участников назначен на 18.00, старт первой гонки на 19.00.

Компания проводит вечерние регаты в Москве с 2013 года. Участвовать в них могут все желающие. Новички могут попробовать свои силы под руководством опытного шкипера.

PROyachting Fun Race.
PROyachting Fun Race.

Традиционными стали гонки по вторникам – Tuesday Warm-Up Race, а также по средам – Wednesday Night Race. Лучшая команда получает главный приз по итогам сезона от знаменитой швейцарской мануфактуры.

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