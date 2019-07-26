PROyachting отметил шестилетие вечерней серии регат Wednesday Night Race

Московская компания PROyachting отметила шестой день рождения вечерней серии регат Wednesday Night Race. В среду, 24 июля, в яхт-клубе Royal Yacht Club прошла праздничная регата, в которой, несмотря на пасмурную погоду, приняли участие 20 экипажей – 14 яхт класса J70 и 6 яхт Beneteau Platu 25.

"Впервые на этой акватории одновременно гоняются 14 лодок J70, даже непривычно зачитывать такой длинный список участников", – отметил генеральный директор проекта PROyachting Михаил Кондратьев во время церемонии награждения.

Совсем недавно компания пополнила флот четырьмя новыми лодками J70 – теперь на Водном стадионе стоит самый многочисленный флот яхт этого класса.

В дивизионе J70 в этот день победителем стала команда Skolkovo Sailing Team (Кондрат Гайкевич, Александра Дронова, шкипер Тимофей Зубков), на втором месте – Angels Sailing Team (Ирина Бузинова, Екатерина Горчакова, Надежда Баженина, шкипер Михаил Ушков), на третьем – TREM (Павел Кирилюк, Андрей Новиков, Андрей Дмитриев, Владимир Маянцев).

Победители Wednesday Night Race.

В дивизионе Beneteau Platu 25 лучшей стала команда Suicidе Squad (Екатерина Краснова, Андрей Болякин, Маргарита Пчелинцева, шкипер Евгений Чернов), на втором месте месте сборный экипаж яхты №3 (Диана Балесная, Наталья Синельникова, Юлия Капитанчук, Юрий Сафонов, шкипер Савелий Туманов). На третьем – сборный экипаж на лодке под номером два (Алена Лисецкая, Яков Видершайн, Галина Лемельман, Валерий Григорьев, шкипер Никита Климентьев).