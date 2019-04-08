Прошел финал зимней серии регат Sochi Winter Cup by PROyachting

С 5 по 7 апреля на курорте "Имеретинский" состоялся заключительный этап зимней серии регат Sochi Winter Cup, организованной компанией PROyachting. На финальной встрече был разыгран комплект наград для победителей этапа, а также организаторы подвели итоги сезона и наградили тройку команд, показавших наилучший результат по итогам серии.

Регата проходила при солнечной погоде. В субботу дул юго-восточный ветер 1-3 м/с, в воскресенье подул бризовый ветер 3-5 м/c. За субботу и воскресенье организаторы провели 12 гонок. Борьба шла плотно, тройка лидеров определилась лишь на последних гонках. В итоге на первом месте из 12 команд – Rockets, на втором и третьем месте местные команды Old Boys и Maik’ Loriss, постоянные участники серии.

Sochi Winter Cup.

"Мы дважды участвовали в серии примерно в одинаковом составе. В первый раз заняли пятое место, в этот раз получилось стать первыми. Для нас это оказалось приятной случайностью", – делится Алла Яблонская из команды Rockets.

"Последний этап запомнился очень напряженной борьбой – сражались буквально за каждую позицию, – рассказывает Дмитрий Серов из команды Old Boys, которая отстала от лидера на 2 очка. – Мы шли то хорошо, то очень сильно отставали, не могли подстроиться под ветер, особенно в первый день. "Наш" ветер – сильный, а в субботу во вторую часть регаты ветер подсдулся, и нам пришлось тяжело. Конечно, очень жаль, хотелось завершить этап на первом месте, но что поделать. Это спорт".

Не дотянула до призового места команда "Жара", для которой участие на Sochi Winter Cup стало дебютным. Экипаж занял четвертое место, уступив соперникам всего два очка.

Sochi Winter Cup.

В то же время Old Boys стала лучшей из 25 команд по итогам сезона-2018/19 и забрала переходящий трофей серии – Кубок Sochi Winter Cup. На втором месте "Калипсо" – участники команды прошли весь сезон практически в неизменном составе. На третьем месте – Maik’ Loriss, команда участвует в Sochi Winter Cup.

Турнирная таблица

Гонки серии Sochi Winter Cup проходили с ноября по апрель в каждый первый уикэнд месяца. Всего состоялось 6 этапов. Участвовать в регате могут как яхтсмены с опытом, так и новички, только начинающие знакомиться с парусным спортом.