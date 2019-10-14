В соревнованиях Nations Trophy, проходивших с 8 по 12 октября в Пальма-де-Майорка, победителем в классе ClubSwan 50 стала команда владельца футбольного клуба «Монако», российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева на яхте Scorpios. Соревнования проводились во второй раз (первые состоялись в 2017 году).

В них принял участие 41 парусник в четырех классах из 14 стран (Австрии, Бельгии, Хорватии, Финляндии, Германии, Италии, Голландии, Норвегии, Румынии, России, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании). Россию на регате представляли «Броненосец» Владимира Любомирова, Scorpios Дмитрия Рыболовлева и Daring sisters Максима Титаренко.

Как отмечает итальянское издание Pressmare, итоговый день соревнований стал очень драматичным, поскольку погодные условия позволили провести только по одной гонке во всех классах. Команда Scorpios Рыболовлева выиграла титул чемпионов мира в классе ClubSwan 50. Яхта Fever Клауса Дидериха (Германия) в упорной борьбе вырвала чемпионский титул в классе Swan 45. Итальянская яхта Mela, выступающая в классе ClubSwan 42, отправляется домой в ранге чемпионов, а яхта Thirty-Six Эдоардо и Риккардо Феррагамо (Италия) впервые выиграла регату в классе ClubSwan 36. Благодаря результатам яхт Cuordileone Леонардо Феррагамо и Ulika Андреа Маси (Andrea Masi) кубок наций в этом году отправляется в Италию.

Scorpios сначала демонстрировала хаотичные результаты — второе, а затем пятнадцатое место — и была далеко от пьедестала. Все изменилось в третий день. Scorpios показала феноменальный результат, выиграв две гонки из трех. В заключительный день соревнований состоялась всего одна гонка. Яхта Perhonen не смогла показать высокий результат, и относительно скромное пятое место позволило Scorpios завоевать титул чемпионов мира, опередив ближайшего преследователя на целых 12 очков. Шкипер Scorpios Фернандо Эчаварри, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира был впечатлен итогом регаты. «Сегодня пришлось очень упорно поработать в таких погодных условиях, к которым мы не привыкли — с волнами и средне-сильным ветром скоростью в 16/17 узлов, — объяснил он. — Ребята проделали фантастическую работу. Я горжусь всей командой. У нас были очень хорошие старты, мы были быстры, и владелец (Дмитрий Рыболовлев) очень хорошо стоял за штурвалом».

Результаты

The Nations Trophy 2019

Итоговый протокол (Место, команда, страна, владелец, результаты, итог)

Чемпионат мира ClubSwan 50 (18 команд)

1. Skorpios (Россия), Дмитрий Рыболовлев, 2, 15, 1, 3, 1, 5 = 27

2. Perhonen (Великобритания), Росс Уорбуртон (Ross Warburton) 1, 2, 2, 9, 12, 9 = 35

3. Niramo (Германия), Сонке Мейер Саватски (Sonke Meier Sawatski) 11, 9, 3, 6, 3, 4 = 36