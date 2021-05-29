Определен состав олимпийской сборной России по парусному спорту в Токио

В субботу, 29 мая, президиум Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) утвердил состав олимпийской сборной команды России на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 25 июля по 4 августа в японской столице.

Олимпийская регата состоится у берегов острова Эносима, расположенном у побережья Сенан в префектуре Канагава.

В основной итоговый состав олимпийской сборной вошли спортсмены, которые прошли отбор в ходе международных первенств. По словам главного тренера национальной олимпийской сборной по парусному спорту заслуженного мастера спорта Натальи Ивановой, российские спортсмены завоевали в Токио пять лицензий в пяти из десяти олимпийских классов яхт. В частности, в гонках олимпийских швертботов-двоек «470» за Россию выступят призеры чемпионата мира и Европы МСМК Павел Созыкин и МСМК Денис Грибанов, в одиночном классе «Лазер» — МСМК Сергей Комиссаров, в одиночном женском классе «Лазер-Радиал» — МС Екатерина Зюзина, в классе олимпийских парусных досок RS : X Россию представят МС Александр Аскеров и МС Анна Хворикова.

Главный тренер сборной России по парусному спорту считает, что высокие шансы на успех имеют абсолютно все российские спортсмены, каждый из них будет стремиться показать свой наилучший результат, предпосылками для него стали тренировки, регулярные сборы, которые не прекратились даже в прошлом году: в период пандемии, самоизоляции и локдауна удалось провести сборы на спортивных базах в Сочи и Севастополе. «Конечно, наши основные медальные надежды связаны с экипажем мужской «семидесятки» с Павлом Созыкиным и Денисом Грибановым, которые в этом году стали четвертыми на чемпионате мира и с Сергеем Комиссаровым, который стал третьим на чемпионате Европы», — резюмирует главный тренер сборной команды России по парусному спорту Наталья Иванова.

В состав команды не вошла ЗМС Стефания Елфутина, обладатель бронзовой медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году и первой лицензии в парусном спорте на игры в Токио в ходе чемпионата мира в Орхусе (Дания) в 2018 году. С ней были связаны олимпийские надежды, но продолжить готовиться к олимпийской регате в Японии спортсменка не смогла из-за проблем со здоровьем. Несмотря на проведенные курсы лечения и реабилитации, процесс ее восстановления не завершен. «На текущий момент спортсменка не имеет медицинского допуска к тренировочному и соревновательному процессу. В этих обстоятельствах Президиум поддержал решение тренерского штаба сборной команды и принял решение о включении в состав олимпийской сборной команды следующей по рейтингу спортсменки. По результатам прошедшего сезона ей является спортсменка из Санкт-Петербурга Анна Хворикова», — говорит главный тренер олимпийской национальной сборной по парусному спорту Наталья Иванова.

(Пресс-служба Всероссийской федерации парусного спорта)