Бег
Новости
Главная
Бег

Прогнозы на спорт

13 октября, 22:50

ДоброFon перечислит более 4 миллионов рублей на благотворительность по итогам Московского марафона

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Забег ДоброFON.
Забег ДоброFON.
Забег ДоброFON.
1/3

12 и 13 октября в центре Москвы прошел один из самых массовых забегов России, объединивший любителей бега из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Всего по центральным улицам Москвы пробежали свыше 30 тысяч участников, что стало рекордом соревнований.

Одним из спонсоров мероприятия выступила букмекерская компания FONBET. Компания учредила приз в 3 млн рублей за обновление рекорда России на дистанции 42,2 км. Победителем забега у мужчин стал марокканец Юннес Беннар со временем 2.13,40, а у женщин — Александра Морозова с результатом 2.30,35. Так как ни один из спортсменов не смог побить рекорд России, FONBET в рамках благотворительной программы ДоброFON направил денежные средства в фонд «Арифметика Добра», который помогает воспитанникам детских домов и детям-сиротам в социальной адаптации.

Забег ДоброFON.

В стартово-финишном городке работали зоны FONBET и ДоброFON, где любой желающий мог принять участие в благотворительных активностях. Так, за каждую минуту в планке компания отправляла в фонд 500 рублей, за сорванную ленту — 350 рублей, а за отбитую «пять» маскоту — 30 рублей, благодаря чему удалось собрать 1,5 млн рублей на добрые дела.

«Массовый спорт — одно из приоритетных направлений нашей компании, которое мы активно развиваем. Это уже четвертый забег в этом году, в котором мы принимаем участие, и мы не планируем останавливаться на достигнутом, ведь благодаря таким мероприятиям, как Московский марафон, вносится большой вклад в развитие и популяризацию здорового образа жизни», — заявил генеральный директор FONBET Сергей Анохин.

Забег ДоброFON.

Благотворительная программа ДоброFON старается помочь тем, кто особенно нуждается во внимании, и сделать спорт доступным для каждого человека. В 2023 году компания пожертвовала на реализацию благотворительных инициатив 153 671 854 рубля — это в 1,5 раза больше, чем в 2022-м.

Ранее, в мае, при поддержке благотворительной программы ДоброFON прошел полумарафон «ЗаБег.РФ». По его итогам FONBET направил свыше 1 млн рублей в фонд помощи детям и взрослым с онкологическими и гематологическими заболеваниями «Искорки добра».

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Читайте также
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР
Казахстан под руководством Черчесова потерпел третье поражение подряд. Теперь экс-главного тренера сборной России уволят?
Ивлева не пустили на матч хоккейного «Динамо»
Блогер Литвин ударил болельщика команды Басты на матче Медиалиги
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
Популярное видео
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Мичков дебютировал в НХЛ
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Антон Курьянов оставил пост генменеджера «Авангарда»
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости