«Спартак» сообщил о смерти 33-летнего игрока. Он начинал в самом регбийном городе России

Андрей Черемных более десяти лет выступал на профессиональном уровне в национальных чемпионатах.

Регбийный клуб «Спартак» (Москва) сообщил о смерти своего игрока Андрея Черемных. Центральный трехчетвертной защитник скончался на 34-м году жизни, причины гибели по просьбе родных не обнародованы. Воспитанник красноярского регби перешел в московский клуб, выступающий в Высшей лиге (втором по силе дивизионе), перед сезоном-2023/24, но не успел проявить себя в составе красно-белых по состоянию здоровья. В прошлом этот спортсмен, который является старшим братом чемпиона России по регби-7 среди студентов Савелия Черемных, выступал за команду «Красный Яр», таганрогскую «Булаву», казанскую «Стрелу-Ак Барс» и «Ростов».

Всегда хотел выступать в красно-белых цветах

«С глубокой скорбью сообщаем о трагической утрате в нашем клубе. Ушел из жизни наш игрок Андрей Черемных, — говорится в заявлении в телеграм-канале РК «Спартак». — Андрей был не только выдающимся спортсменом, но и замечательным человеком, который вдохновлял нас своим трудолюбием и преданностью команде. Его светлая память навсегда останется в сердцах всех, кто знал его. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея. В этот тяжелый момент мы рядом с вами. Пусть земля ему будет пухом».

«Не стало экс-игрока «Стрелы-Ак Барс» Андрея Черемных — вместе с братом он играл за наш клуб в сезоне-2019 и помог команде выйти в высший дивизион отечественного регби, — говорится в некрологе казанского регбийного клуба. — Выражаем глубокие соболезнования родным и близким». «Красный Яр» на гибель своего бывшего коллеги пока не отреагировал.

Андрей и Савелий Черемных — из поселка Лесогорск Иркутской области. Андрей старше Савелия на четыре года, но братья часто играли за одни и те же команды. Десять лет назад оба были в составе знаменитого «Красного Яра» в коллективе по регби-7, олимпийской разновидности этого вида спорта. При этом Савелий считался более перспективным и успел поиграть за новокузнецкий «Металлург» в главном чемпионате страны.

«Начинал с «Красного Яра», потом играл за таганрогскую «Булаву», потом перешел в Казань, потом опять вернулся в «Булаву», потом выступал за «Ростов» и, наконец, «Спартак», — рассказывал о себе Андрей Черемных в августе 2023 года. — Мне с детства нравилось название этой команды. В городе, откуда я родом, такого коллектива не было, но, когда я смотрел футбол, всегда болел за спартаковцев, всегда хотел выступать в красно-белых цветах. С детства была такая маленькая мечта. А тут выпал случай. Пришел посмотреть турнир любительских команд, там был «Спартак». Попросился на тренировку, на просмотр. Меня взяли, продолжил карьеру в этом направлении».

Андрей Черемных. Фото Регбийный клуб «Спартак»

Проблемы с дыханием и несчастная любовь

На прошлой неделе российское спортивное сообщество было шокировано гибелью 17-летней самбистки из Горно-Алтайска, которая, скорее всего, свела счеты с жизнью из-за несчастной любви и буллинга. «Трагически ушла из жизни совсем юная перспективная спортсменка, у которой жизнь только начиналась. Невозможно поверить. Страшно, горько и нелепо, когда уходят такие молодые, добродушные, светлые люди. Глубочайшие соболезнования семье Ксюши, ее родным и друзьям, одноклубникам, всем нам. Память о ней будет в наших сердцах. Борцовское братство сплотило нас всех, научило быть искренними, справедливыми как на борцовском ковре, так и в повседневной жизни, помогать друг другу, в том числе и в тяжелые минуты», — говорилось в сообщении в соцсетях Новосибирской региональной федерации самбо.

24 августа в Туле скончался участник забега «Гонка героев», имя которого организаторы соревнований не раскрывают. Отец троих детей остановился на трассе полумарафона и сказал, что не может дышать. «Во время забега 38-летнему мужчине стало плохо. Присутствующая на мероприятии бригада скорой помощи незамедлительно приступила к реанимационным действиям и доставила мужчину в больницу. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался», — сообщили в Министерстве спорта Тульской области. Не исключено, что на фоне физической нагрузки и жаркой погоды у бегуна могли проявиться кардиологические проблемы. В день проведения «Гонки героев» температура воздуха поднималась до 29 градусов.

Ранее в США в возрасте 48 лет скончался известный российский бодибилдер Евгений Мишин. Причина смерти пока не названа. Уроженец Ленинградской области дважды принимал участие в одном из самых престижных мировых турниров по культуризму «Мистер Олимпия», снимался в различных фильмах и телешоу. У спортсмена, переехавшего за океан 20 лет назад, произошла внезапная остановка дыхания. Врачи пытались реанимировать его в течение 45 минут, однако спасти Евгения не удалось. Ранее Мишин испытывал проблемы со здоровьем, в том числе респираторные.