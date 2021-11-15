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«Знаю несколько регбистов, которые получают 500 000 рублей в месяц. Но это потолок». Василий Артемьев — о карьере, травмах, «Русском ниндзя» и работе с Моргенштерном

Александр Кружков
Александр Кружков
Обозреватель
Сегодня, 13:00
Моргенштерн и Василий Артемьев на съемках шоу. Фото СТС Василий Артемьев. Фото СТС Ведущая шоу Ида Галич (слева). Фото СТС Участники проходят испытания. Фото СТС Участники проходят испытания. Фото СТС Участники проходят испытания. Фото СТС
Моргенштерн и Василий Артемьев на съемках шоу. Фото СТС
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Известный регбист — о карьере, травмах, «Русском ниндзя» и работе с Моргенштерном.

22 ноября на СТС стартует экстремально-спортивное шоу «Русский ниндзя» — отечественная версия всемирно известного Ninja Warrior, которое показывают уже 24 года в 18 странах. В роли ведущих — Моргенштерн, Ида Галич и игрок регби-клуба ЦСКА, многолетний капитан сборной России Василий Артемьев, который накануне премьеры дал интервью «СЭ».

Василий Артемьев. Капитан сборной: «Регби в России выходит из стагнации»

«Ниндзя»

— Как вас в «Ниндзя» занесло?

— Все началось в 2020-м, когда мне позвонили из продакшн-компании и пригласили на кастинг ведущего в развлекательное шоу со спортивным уклоном «Бегущий человек». Пробы прошел успешно, но съемки не состоялись.

— Почему?

— Продюсеры решили, что шоу слишком нишевое — для паркурщиков и уличных бегунов. Проект заморозили. А летом 2021-го — вновь звонок из той же продакшн-компании: «Мы запускаем другое шоу — «Русский ниндзя». Задача участников — преодолеть полосу препятствий. Будет три ведущих. Хотим пригласить вас на пробы». Приезжал в студию раз шесть или семь, пока не услышал: «Вы утверждены. Готовьтесь к съемкам, стартуем в начале октября».

— Не всякий регбист пройдет два кастинга на ТВ.

— Ну, к камерам и студии я давно привык, есть какой-то опыт. Я ведь один из ведущих программы «Все на регби!», которая уже полтора года выходит на ТВ. Дважды в месяц, в прямом эфире.

— Сейчас столкнулись с неожиданностями?

— Да нет. Снимали в Сочи, в Олимпийском парке рядом со стадионом «Фишт». Там из сложнейшей конструкции, которую привезли из Бельгии на 13 фурах, собрали трассу. Работали мы в основном ночью. Это задумка продюсеров и режиссера.

— В чем смысл?

— В красивой подсветке — и «Фишта», и трассы. Получаются невероятно эффектные кадры. Прямо завораживает.

— Сколько длились съемки?

— Неделю. Каждая смена — по 12-14 часов. Один раз начали в 17.00, а закончили в половине восьмого утра.

— Тяжелый график.

— Меня больше беспокоило другое — на четвертый день едва не остался без голоса. Я-то думал, он закаленный, за долгую карьеру в регби успел натренировать. Но здесь так сопереживал участникам и не жалел эмоций, что в какой-то момент охрип.

— Что же делать в такой ситуации?

— Врач посоветовал полоскать горло физраствором и принимать «Гомеовокс». Говорят, еще коньяк помогает, снимает со связок отек, но об этом я вспомнил уже в Москве.

Участники проходят испытания. Фото СТС
Участники проходят испытания. Фото СТС
Рэпер Моргенштерн (справа) подписал контракт с&nbsp;HFC MMA. Моргенштерн собрался стать звездой поп-ММА. Бойцы его ненавидят, но ему это по кайфу

Алишер

— Как с Моргенштерном работалось?

— Отлично! Прежде мы виделись только раз — на пробах. Смотрели нарезки из всяких шоу, как участники преодолевают полосу препятствий, — и комментировали. Уже тогда быстро нашли общий язык. Ну а в Сочи на съемочной площадке между нами практически сразу возникла «химия». Шутили, подкалывали друг друга. Иногда прямо разрывало на хи-хи. Думаю, многое из этого попадет в финальную версию. Хотя что-то наверняка вырежут.

— На мат намекаете?

— Ага. Впрочем, его было мало. Помню, однажды на трассе происходило что-то невообразимое, и у Алишера вырвались нецензурные слова. Оказались к месту. Я бы и сам сформулировал так же. Если бы был Моргенштерном (смеется).

— Вы и Моргенштерн — два разных полюса...

— Понимаете, у него есть определенный образ. Что в нем от настоящего Алишера, судить не берусь — с творчеством-то его не знаком. На меня за неделю совместной работы Моргенштерн произвел приятное впечатление. Адекватный, ни гонора, ни капризов. Когда прощались, я даже спросил: «Ты не против, если буду всем рассказывать, что Моргенштерн — нормальный парень? Это не навредит твоему образу?»

— А он?

— Пожал плечами: «Никаких проблем».

— Мужчины, которые красят ногти, вас, регбиста, не напрягают?

— Ничуть. Популярность Алишера среди тинейджеров объяснима. Их во все времена привлекало что-то запретное. Эпатаж. Возможность побыть бунтарем, пойти вразрез с общепринятыми нормами. Весь образ Моргенштерна и построен на том, чтобы привлечь внимание этой аудитории. То же самое было раньше.

— Вы о чем?

— Вспомните рокеров 70-х, 80-х — с дерзкими образами, скандальными выходками. Уверен, многие это делали не по собственному желанию, а с подачи продюсеров. Которые ради пиара готовы на все. Накрашенные ногти — из той же серии. Хотя в Сочи у Моргенштерна их не было. Кроме многочисленных татуировок ничто не выдавало в нем персонажа из другого пласта реальности.

— Полгода назад вы обмолвились, что не знаете ни одной песни Моргенштерна. А теперь?

— Ничего не изменилось. Я вырос на русском роке. Люблю «Кино», ДДТ, «Наутилус», «Аквариум», «Пилот». Под настроение могу послушать хаус, дип-хаус. Но не Моргенштерна. Правда, в перерывах между съемками ознакомился с текстами его песен. Думал, запомню строчку — и процитирую во время шоу. Но ничего подходящего не нашел. Либо цензурные синонимы пришлось бы подбирать.

— От спорта Моргенштерн далек?

— Да — если говорить о командных видах. Мне рассказывал, что в детстве занимался скейтбордом, сейчас постоянно посещает тренажерный зал. Ну и о регби немножко расспрашивал. Я объяснял правила, ломал какие-то стереотипы...

Ведущая шоу Ида Галич (слева). Фото СТС
Ведущая шоу Ида Галич (слева). Фото СТС
Игроки&nbsp;РК ЦСКА, тренеры и&nbsp;их&nbsp;семьи предложили авторский вариант утренней зарядки в&nbsp;условиях самоизоляции. «Спорт не выйдет погулять! Спорт сегодня дома!«

Сотня

— Как в клубе отнеслись к тому, что в разгар сезона вы укатили в Сочи на съемки шоу?

— С пониманием. Пропустил-то всего один матч. Да и форму за неделю растерять не успел.

— Где-то написано, что за сборную России вы провели 95 матчей, где-то фигурирует другое число — 99. Так сколько?

— 96.

— В ближайшие месяцы закроете сотню?

— Надеюсь. Но...

— Что?

— После попадания на Кубок мира-2019 у меня появилась новая цель — войти в импровизированный «Клуб 100», присоединиться к Юре Кушнареву, Вите Гресеву и Андрею Гарбузову, которые давно этой отметки достигли. Юра вообще наш главный рекордсмен. Если не ошибаюсь, у него уже 117 матчей за сборную.

— Ого.

— У меня бы еще в прошлом году все получилось, но вмешалась пандемия. Отменялись игры, турниры, я страшно переживал, что никак не закрою гештальт. А теперь об этом просто не думаю. Отпустил ситуацию. Сыграю сто матчей — замечательно. Нет — значит, не судьба.

— В июле вам стукнуло 34. Чувствуете себя ветераном?

— Нет. Первое, что теряешь с возрастом, — скорость. Но если отталкиваться от тестов, пока не сильно проигрываю самому себе десятилетней давности. Например, тогда 10 метров бежал за 1,48. Сейчас — за 1,58. Разница микроскопическая. То же со спринтами на 30 метров. Точных цифр не помню, но из четырех секунд по-прежнему выбегаю. И в клубе, и в сборной я один из лучших по этим показателям.

— Впечатляет.

— Другое дело, регби стремительно молодеет, и сегодня все чаще успеха добиваются сборные, которые прилично обновили состав. Возьмем Португалию. Раньше мы регулярно ее побеждали, пусть и не без труда. А в июле сгорели — 26:49.

— Кажется, впервые за десять лет.

— Верно. В отличие от португальцев, сделавших ставку на молодежь, у нас команда более возрастная. В силовых компонентах им не уступаем. Чего не скажешь о скорости, резкости. Отсюда и результат.

Василий Артемьев. Фото СТС
Василий Артемьев. Фото СТС
Василий Артемьев перешел в&nbsp;ЦСКА. Усы надежды. ЦСКА объявил о громком переходе

Зарплата

— Когда заканчивается ваш контракт с ЦСКА?

— В конце ноября. С руководством клуба есть договоренность о продлении.

— Допускаете, что этот сезон — последний в карьере?

— Все может быть. Но я бы еще поиграл. И здоровье позволяет, и желания хоть отбавляй. От регби за столько лет не устал.

— Когда два года назад перешли в ЦСКА, Алексей Митрюшин, президент клуба, сообщил журналистам, что вы будете получать 200 тысяч рублей в месяц. Сейчас продлите контракт на тех же условиях?

— Думаю, да.

- 200 тысяч — рекордный оклад в карьере?

— Нет. В «Красном Яре», где отыграл шесть лет, было больше. А слова Митрюшина... Я вам объясню, почему он так поступил. В тот момент дефицит игроков с российским паспортом привел к резкому скачку зарплат. В перспективе это могло подкосить все наши клубы. Вот Алексей Сергеевич и раскрыл детали моего контракта. Дал понять, что зарплаты должны быть адекватны уровню лиги.

— Исчерпывающе.

— При этом отмечу, что мой доход в значительной степени строится и на рекламных контрактах в дополнение к игровому.

— Хоть кому-то в российском регби платят миллион рублей в месяц?

— Ну что вы! Знаю несколько игроков, которые получают ежемесячно 500 тысяч. Но это потолок. У нас же не футбол и не хоккей — все скромнее. Самые высокооплачиваемые регбисты мира зарабатывают около миллиона евро в год.

— Кто же?

— Новозеландец Дэн Картер, в феврале завершивший карьеру, южноафриканец Чеслин Колбе... В японских и французских клубах хорошие контракты. Но миллион евро предлагают единицам.

Участники проходят испытания. Фото СТС
Участники проходят испытания. Фото СТС
Василий Артемьев. Капитан нашей сборной по регби стал мегазвездой. Откуда он так знает английский?

«Слоник»

— Наткнулся тут на ваше интервью. Цитирую: «В прошлом году в матче Кубка шести наций англичанин Джо Марлер подергал «слоника» валлийца Алуна Уина Джонса». А вы...

— ...Хотите спросить, дергал ли я «слоника»? (Смеется.) Нет!

— А вам?

— Бог миловал. На поле никто за гениталии не хватал.

— Марлера-то дисквалифицировали?

— Да, на 10 недель. Джо — парень своеобразный, любит постебать и соперников, и партнеров, и даже судей. Иногда переходит грань. Плюс надо знать Джонса. Человек серьезный, уважаемый, капитан сборной Уэльса. Шутку со «слоником» не оценил. Другой бы на его месте посмеялся и не стал бы раздувать скандал. А вообще в игре всякое бывает...

— Например?

— Столкнулись, куча-мала, ты внизу. Кому-то из соперников тихонечко шнурочек развязал, выскользнул — и дальше побежал. Или вот история. Встречаемся с московским «Динамо», за которое играет бывший легионер ЦСКА Франсуа Эстерхейзен. Заваливается на бок, и тут кто-то из наших ребят засовывает ему палец в ухо, начинает щекотать. По-дружески. Оба ржут. Такие у нас приколюхи.

— Самый подлый прием в регби?

— Пальцем — в глаз. Но с 1995 года, когда регби перешел на профессиональные рельсы, за подобные трюки сурово наказывают. Как и за драки. Сейчас на поле их уже не увидишь. Разве что за грудки можно взять, потрясти, поорать, не более.

— Последний мордобой на вашей памяти?

— Это в сборной. Кубок мира-2011, Новая Зеландия. До старта 12 дней. Прилетаем, тренируемся, тренируемся... Напряжение накапливается, градус кипения просто зашкаливает. Ну и полыхнуло. Пару раз пацаны друг другу навернули. Пока тренеры не разняли. А вот в эпоху любительского регби чего только не случалось! Есть у меня приятель — Люк Фицджеральд, ирландец. Его отец — тоже регбист, играл за сборную. Рассказывал: «Принимаем новозеландцев. Ставят мол, идут толпой. Если кто-то из наших падает, они через него не перешагивают. Наоборот, хватают за шкирку, тянут за собой и продолжают наступать. А шипы-то металлические, здоровенные!»

— Кстати! Не этот ли папаша уверял вас, что после матча выпивал 20 пинт «Гиннеса»?

— Он самый. Еще и на машине ехал домой!

— С ума сойти.

— Как человек, проживший семь лет в Ирландии, могу подтвердить — люди там пить умеют. Правда, 20 пинт при мне никто не убирал. А 10-15 — легко.

— У вас за столом рекорды были?

— Я тоже люблю ирландское пиво — и стаут, и эль. Но три пинты для меня предел.

— А потом за руль?

— Нет-нет. Придерживаюсь железного правила: даже если чуть-чуть выпил — машину не поведу. Хотя в Великобритании допустимое содержание алкоголя в крови — 0,8 промилле. Что эквивалентно двум кружкам пива.

Участники проходят испытания. Фото СТС
Участники проходят испытания. Фото СТС
Сборная России завершила выступление на&nbsp;Кубке мира. «Мы движемся дальше с двойной энергией». Сборная России завершила выступление на Кубке мира

Травмы

— Когда-то от бывшего регбиста услышал: «У нас самая распространенная травма — перелом ключицы».

— Не согласен! На первом месте, как и в американском футболе, — сотрясение мозга. Смотрели фильм «Защитник» с Уиллом Смитом?

— Нет.

— Картина основана на реальных событиях. Смит играет судебно-медицинского эксперта, который обнаруживает у бывших звезд НФЛ необратимые изменения клеток головного мозга. Из-за многочисленных сотрясений. Синдром получил название ХТЭ — хроническая травматическая энцефалопатия. Все это привело к корректировке правил — и в американском футболе, и в регби.

— В чем конкретно?

— Ужесточились санкции за умышленную грубость, запретили захваты выше уровня плеч. Если раньше за такой фокус судья ограничился бы штрафным ударом, то теперь это удаление и длительная дисквалификация. Сотрясений сразу стало меньше.

— У вас-то их сколько?

— Два. Первый раз неудачно выполнил захват — и прилетело бедром в лоб. А года четыре назад играли с грузинами. Выпрыгивая за мячом, столкнулся головой с соперником. Даже сознание на пару секунд потерял. Тут же заменили. Удар был настолько сильный, что еще месяц ощущались последствия.

— Вам и нос ломали?

— Он, конечно, кривоват — когда-то прилично по нему наполучал. Но без переломов. У меня вообще было мало травм.

— Самая серьезная?

— В 2009-м разорвал заднюю крестообразную связку. Хирург осмотрел, сказал, что другие части коленного сустава не задеты, а значит, можно обойтись без операции.

— Каким образом?

— Закачать мышцы так, чтобы плотно держали сустав. Уже через два месяца я вернулся на поле. До сих пор играю!

— Почти всю карьеру — без заднего «креста»?!

— Ну да. В другой раз сломал две маленькие косточки в районе запястья. Они всегда долго заживают. Врач дрелью просверлил дырки, вставил металлические спицы. Кончики торчали наружу.

— Картина.

— Да уж. Целый месяц так проходил. А выдирали спицы еще интереснее — обычными плоскогубцами. Без наркоза.

— Дед у вас легендарный. Жив-здоров?

— Слава богу! Ему 81, бабушка на год старше. Продолжают работать. В 2019-м летали в Японию на Кубок мира, болели за нас. Через две недели у них бриллиантовая свадьба, 60 лет!

— Фантастика.

— Оба окончили МИФИ, по распределению попали в Зеленоград, трудились в высокотехнологичном секторе. Бабушка — программист, дедушка разрабатывал системные модули для космической промышленности. А последние двадцать лет занимаются медицинским бизнесом — производят фибриновый клей, который используется при операциях.

— Вы ведь тоже в этом деле участвуете?

— Я один из учредителей фирмы. В основном помогаю на переговорах с иностранными партнерами. Скажу честно — бизнес тяжелый. Конкуренты мощные, рынок узкий, объемы не самые большие. Но пока есть своя клиентура, держимся на плаву.

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