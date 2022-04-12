Регбийный старт с армейским характером

Чемпионат страны возобновился ярким противостоянием ЦСКА и «Локомотива».

Без титульного спонсора и покинувших клуб по обоюдному согласию легионеров, с молодежью в составе мужская команда регби-клуба ЦСКА продолжает борьбу за попадание в плей-офф чемпионата России по регби. В первом матче весны ЦСКА выдал ярчайший по накалу страстей матч с прошлогодним серебряным призером «Локомотивом» из Пензы, а молодежь команды вместе с Василием Артемьевым и другими опытными игроками клуба продемонстрировали зрителям «Мордовия Арены» в Саранске настоящий армейский характер. Игра завершилась со счетом 31:20 в пользу «Локомотива».

«Локомотив-Пенза» — ЦСКА — 31:20. РК ЦСКА

Равная игра и минимальный разрыв

В матче перенесенного тура чемпионата России с железнодорожниками из Пензы ЦСКА играл без привычных легионеров — замок Эндрю Эванс, столб Дэвон Рой Мартинус, восьмой номер Коди Бассон и исполнявший обязанности главного тренера команды Алдо Берчалл этой весной по обоюдному согласию завершили трудовые отношения с командой и покинули клуб. Возглавил команду австралиец Джон Молвихилл, который ранее работал ассистентом Алдо Берчалла. В тренерский штаб к Молвихиллу вошли Юрий Кушнарев (тренер веера) и Валерий Цнобиладзе (тренер схватки). Отъезд иностранных игроков открыл дорогу молодым талантам и дал им возможность попасть в основной состав. Резерв ЦСКА, к слову, достойно показывал себя по ходу межсезонья и серии тест-матчей, поэтому все заявленные на игру вчера молодые игроки получили долгожданный шанс себя проявить.

В игре с «Локомотивом» дебютировали игроки молодежной команды РК ЦСКА Григорий Войтенко и Александр Вознюк, также новички Данила Чегодаев и Михаил Сидоров, а Даниил Погодаев отметился красивой дебютной попыткой за команду. Мотивация обеих команд в этом матче была запредельной, ведь разыгрывать призовые места в этом сезоне будут первые четыре команды регулярного чемпионата. Равная игра и разрыв в четыре очка между командами сохранялись на протяжении практически всего матча, хотя в стартовом отрезке инициативу в игре забрала Пенза. К 25 минуте «Локомотив» вел в матче со счетом 18:0. Армейцы ярко и уверенно вернулись в игру буквально через 10 минут, проявив характер, и максимально сократили разрыв от соперника. Благодаря быстрому розыгрышу штрафного Германом Годлюком на 36-й минуте первые пять очков в составе ЦСКА после возобновления чемпионата набрал Антон Дроздов — в его активе попытка. Через три минуты Даниил Погодаев, обыграв нескольких соперников на краю, также занес нужную попытку. Две точные реализации Годлюка — и счет к перерыву уже 18:14.

«Локомотив-Пенза» — ЦСКА — 31:20. РК ЦСКА

Молодежь приобрела хороший опыт

Во втором тайме ЦСКА продолжал атаковать и не сбавлял набранный темп. К 45-й минуте Годлюк забил штрафной удар и команды почти сравнялись в счете — 18:17. Однако в течение десяти минут «Локомотив» поочередно пробивает два успешных штрафных и вновь набирает небольшое преимущество. На 65-й минуте уже железнодорожники нарушили правила в схватке, а Даниил Семёнов порадовал зрителей дальним ударом практически с центра поля — 24:20. Примером мужества для молодых игроков в этом матче стал игрок ЦСКА и сборной России Василий Артемьев — несмотря на удар, полученный в голову, он героически вернулся на поле после перевязки, чем, без сомнения, мотивировал партнеров по команде. Кстати, заменил Артемьева на эти три-четыре минуты и дебютировал за армейцев воспитанник Академии РК ЦСКА Григорий Войтенко. Несмотря на самоотверженную игру ЦСКА, Пенза ответила попыткой Германа Силенко на 69-й минуте и реализацией Сергея Янюшкина на 70-й.

До конца встречи результат на табло не изменился, итоговый результат — 31:20 в пользу Пензы. ЦСКА бился достойно и показал отличную игру, а молодежь, получившая возможность выйти на поле, приобрела хороший опыт и органично влилась в команду. Сплав опыта и молодости на «Мордовия Арене» показал, что сейчас ЦСКА готов играть с любым соперником, ведь матч выдался не только равный, но и увлекательный. А полученный опыт команде обязательно пригодится — до конца чемпионата еще много игр. Отдельной благодарности в этом матче заслуживают болельщики — поддержать свои команды в Саранск приехали как многочисленные армейские болельщики, так и болельщики «Локомотива».

«Локомотив-Пенза» — ЦСКА — 31:20 (18:14)

Попытки: Киреев (19), Бродзели (24), Силенко (69) — Дроздов (36), Погодаев (39).

Реализации: Янюшкин (25, 70) — Годлюк (37, 40).

Пенальти: Янюшкин (5, 8, 47, 57) — Годлюк (45), Семенов (66).

Желтые карточки: Бабаев (16) — Колев (19), Чегодаев (56).