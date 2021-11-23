«Оболенский пустился галопом, как скаковая лошадь». Как русский князь стал легендой английского регби

Перед каждым матчем он съедал дюжину устриц, стометровку побегал за 10,6 секунды.

Приход к власти большевиков изменил судьбы огромного количества людей в Российской империи. Не был исключением и герой этого материала. Революция оказала на него неожиданное влияние — она привела его в регби.

Начало

Князь Александр Сергеевич Оболенский родился в 1916 году в городе, который тогда назывался Петроград. Его отец был гвардейским штаб-ротмистром. Мать — княгиня Любовь Оболенская, в девичестве Нарышкина. Князь Александр принадлежал к древнейшему роду Рюриковичей. С такой родословной юному князю могло быть уготовано большое будущее в высшем свете. Может, даже блестящее. Но в 2017 году случилась Октябрьская революция. Семье пришлось менять планы. Когда Саше было всего три года, семья бежала в Англию. Княжеское семейство осело в Лондоне.

Новая жизнь

Юный князь Александр получать образование начал уже в Англии. Сначала он ходил в начальную школу в Этуолле, в которой учились только мальчики, затем обучался в Трент-колледже в Лонг-Итоне. Именно здесь он познакомился с регби и начал делать успехи в этом виде спорта. Он играл за основной состав команды этого учебного заведения. Далее был колледж Брэйзноуз Оксфордского университета. Там князь изучал политику, философию, экономику. И продолжал заниматься спортом.

Очевидцы считали, что Александр мог добиться успеха практически в любом виде спорта. Но наибольшие успехи он делал именно в регби. Не забывал он и об учебе. В частности, он написал эссе для книги под названием «Оксфорд в поисках Бога» о пользе служения царю и стране. Оболенский получил синий пиджак — им награждали самых талантливых спортсменов Оксфордского университета. Учебное заведение он окончил с дипломом четвертого класса.

Александр Оболенский.

Карьера

К тому времени князь играл в регби не только за университетскую команду Оксфорда, но за команды «Лестер Тайгерс» и Rosslyn Park. Играл он настолько успешно, что его вызвали в сборную Англии. Случай поистине уникальный — ему было всего 19 лет, и он даже не имел британского подданства. 2 февраля 1936 года Англия принимала Новую Зеландию в Лондоне на арене «Твикенхэм» — главном регбийном стадионе Англии, который существует до сих пор и ныне является крупнейшей в мире чисто регбийной ареной мира — 82 тысячи зрителей.

Стадион «Твикенхэм». Фото travel.sygic.com

Новозеландцы на тот момент уже были очень сильны, и англичане никогда их не побеждали. Тем не менее Англия выиграла 13:0. Оболенский занес две попытки, восхитив публику. Первая из них до сих пор считается одной из самых красивых в истории сборной Англии и даже в истории регби в целом. «Оболенский пустился галопом, как скаковая лошадь», — так высказался об игре русского князя диктор кинохроники. Александр пробежал 3/4 поля, но никто из All Blacks не сумел его остановить. Запомнилась и его вторая попытка, когда он сыграл нестандартно, сместившись в центр, и пересек поле по диагонали. И вновь ему помогла хорошая скорость, остановить его не смог никто.

Перед этим матчем произнес речь принц Уэльский, который позднее стал королем Великобритании Эдуардом VIII. Он обратился к Оболенскому: «По какому праву вы играете за Англию?» «Я посещаю Оксфордский университет, сэр», — таким был ответ. В марте 1936 года Оболенский стал подданным Великобритании, и вопрос о праве выступать за английскую сборную был снят.

Оболенский продолжал выступать за «Лестер». Его по-прежнему вызывали в сборную Англии. В 1936 году он участвовал в матчах с Уэльсом, Ирландией и Шотландией. В этих играх результативных действий у него не было. Ездил в турне в Аргентину с командой «Британских львов». Есть информация, что в одном из матчей он занес 17 попыток, но документального подтверждения этому нет.

Александр Оболенский (слева). Фото Empics Sport

Кроме того, с 1937 по 1939 год играл за «Барбарианс». Это регбийная команда, состав которой формируется довольно специфическим образом и проводит выставочные матчи. В него включаются известные регбисты из разных стран по приглашению руководства клуба. За «Варваров» на данный момент выступали игроки из 31 страны. Был среди них и Оболенский. В семи матчах он занес три попытки.

Смерть

Началась Вторая мировая война, и князь поступил на воинскую службу. Он служил в 504-й эскадрилье Королевских ВВС. На войну отправился без колебаний. Александр считал своим долгом воевать за монарха, которому он дал присягу. Своему другу он писал, что получает от службы большое удовольствие и в армии ему все нравится. Увы, смерть настигла его довольно быстро. И даже не в бою. Князь погиб, когда совершал тренировочный полет на истребителе Hawker Hurricane. Трагедия произошла при заходе на посадку.

Самолет пролетел всю ВПП и разбился в овраге. Шансов выжить не было. За сутки до этого князь получил приглашение в сборную Англии на матч с Уэльсом. Но ни сыграть в регби, ни повоевать ему больше не довелось. Русскому князю, который успел стать легендой английского регби, было всего 24 года. Александр стал первым из 14 игроков сборной Англии, который погиб во время войны.

Память

Александр Оболенский был похоронен в Ипсвиче. Там же 18 февраля 2009 года был установлен памятник регбисту. На монумент были нужны 50 тысяч фунтов. Их собрали благодаря пожертвованиям частных лиц и компаний. 5000 фунтов пожертвовал российский бизнесмен, владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович.

Памятник Александру Оболенскому.

Оболенского на его второй родине чтят и помнят. Он включен в число 15 регбистов Англии всех времен. В Лондоне есть музей регби, где ему посвящен отдельный стенд. В британском парламенте каждый год читают «Лекцию Оболенского», которая посвящена проблемам регби. Одна из VIP-лож стадиона «Твикенхэм» называется Obolensky's Suite. Могила русского князя находится на военном кладбище в Ипсвиче. На ней всегда можно увидеть свежие цветы. Капитан сборной Англии во времена Оболенского Бернард Гэдни каждый год ходил на могилу, пока сам не умер в 2000 году.

Интересные факты

— Упомянутый матч с Новой Зеландией до сих пор известен в Англии как The Obolensky Game.

— За свою игру князь получил прозвище Летающий Славянин. Также его называли Летающим Князем и просто Обо.

— Писатель Владимир Набоков упомянул Оболенского в своей лекции о Гоголе: «Несколько лет назад на регбийном матче в Англии я видел, как великолепный Оболенский на бегу отбил мяч ногой и, тут же передумав, в броске поймал его руками».

— Говорили, что перед матчем князь съедал дюжину устриц. Доподлинно неизвестно, легенда это или он действительно так готовился к играм.

— Оболенский пробегал стометровку за 10,6 секунды. Понимая важность скорости, он много времени проводил в спортивном магазине Elmer Cotton в Оксфорде в поиске способов максимально облегчить бутсы. Иногда в результате этих экспериментов бутсы не выдерживали весь матч.

— Автор детских книг Джерард Сиггинс посвятил один из цикла своих романов о регби Оболенскому. В книге «Летающий регбист» герой встречается с духом Оболенского, узнает о его биографии, жизни и смерти, а также воссоздает одну их его знаменитых попыток.

— В Твикенхэме — предместье Лондона, где расположен одноименный стадион, — есть ресторан «Оболенский».