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Английский регбийный клуб убрал триколор с формы россиянина. Решение спровоцировали украинцы

В Англии клуб запретил регбисту из России носить форму с российским флагом
Егор Сергеев
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Игрок «Глостера» Кирилл Готовцев
«Глостер» убрал с формы Кирилла Готовцева флаг России.
Фото Global Look Press, Getty Images
Флаги других стран оставили.

Клуб высшего английского дивизиона по регби «Глостер» убрал с формы Кирилла Готовцева флаг России. Это случилось после недовольных сообщений в соцсетях, а также возмущения украинского сообщества. При этом символы других стран сохранили.

Клуб отреагировал на возмущение в соцсетях

«Глостер» отмечает игроков, выступавших за свою сборную в международных матчах, флагами их государств, которые помещает на спине около воротника. Традиция живет с 2015-го. Кирилл играет за клуб с 2021-го, и долгое время российский триколор никого не беспокоил. Многие заметили его лишь во время телевизионной трансляции матча «Глостера» против «Сейл Шаркс» (36:20), прошедшего в субботу.

В соцсетях поднялось недовольство — бунтовали как обычные пользователи, так и представители украинского сообщества. Им не понравилось, что флаг России присутствует на форме в эпоху множества санкций, наложенных на нашу страну.

«Глостер» отреагировал на возмущение заявлением, в котором пообещал убрать триколор с джерси Готовцева. При этом клуб сохранит флаги для остальных игроков, совсем никаких государственных символов не будет только на ближайшем матче — 10 января команда встретится с валлийским «Скарлетс» в Европейском кубке вызова.

«После дальнейшего внутреннего обсуждения и с разрешения Кирилла клуб решил продолжить отмечать тех, кто выступал за свою страну, на форме «Глостера», как это было с 2015 года. Национальный символ Кирилла не будет изображен на его футболке в соответствии с наложенными санкциями. Мы понимаем подтекст флага, о котором идет речь, и приносим извинения за любую обиду, которую он мог нанести.

Наконец, клуб знает о продолжающихся комментариях по этому поводу и хотел бы выразить свое глубокое неприятие всех форм расизма. Флаги не будут присутствовать на футболках в эти выходные. «Глостер» не будет давать дальнейших комментариев», — говорится в заявлении команды.

Игрок «Глостера» Кирилл Готовцев
Фото Global Look Press

В России отнеслись к решению с пониманием

В России на случившееся отреагировали с пониманием. Так, по мнению депутата Госдумы Дмитрия Свищева, самое главное, чтобы у Готовцева не было проблем в Англии.

«Мы прекрасно знаем, за рубежом выступает не так много наших игроков. Обидно, когда им приходится вместо тренировок и подготовки к матчам задумываться над тем, что можно делать, а что нельзя. С уважением относимся к его поступку, он не отрицает принадлежность к своей стране, он гордится своей страной. Поэтому носит свой флаг на форме. Большое ему уважение за это. Но нужно осознавать, что Англия является одной из ярых антироссийских держав, которая изобретает и поддерживает санкции против нас. Клуб, конечно, мог бы и поддержать своего спортсмена. Главное, чтобы у Кирилла не было никаких проблем, играя в Англии. В случае возникновения проблем он обязан обратиться в посольство, где ему окажут всевозможную поддержку», — сказал Свищев «СЭ».

Кирилл Готовцев. Российский регбист выиграл Кубок в Англии. Раньше он занимался борьбой и бобслеем

Как складывается карьера Готовцева

37-летний Готовцев выступает в Англии с 2021 года — до этого он провел восемь лет в российской команде «Красный Яр». В марте он выиграл первый трофей с «Глостером» — Кубок Премьершипа. Для клуба этот триумф стал первым с 2015-го, а Кирилл полностью отыграл финал с «Лестером» (23:13).

«Безусловно, это особенные эмоции. Каждая игра в нашем чемпионате непредсказуема, и выиграть хоть какой-то трофей очень сложно. Я даже не знаю, о чем говорили тренеры в процессе подготовки. Я вообще не тренировался, лежал дома, болел, пил антибиотики. После финального свистка было ощущение радости от победы вместе с опустошением. Но ребята быстро поделились своей энергией в процессе поздравления, так что вечер выдался на славу — раздевалку буквально трясло от эмоций тех, кто там был», — приводит слова Готовцева после триумфа Telegram-канал «Железное регби».

Игрок «Глостера» Кирилл Готовцев
Фото Global Look Press

До этого, в сезоне-2023/24, тренерский штаб «Глостера» признал россиянина лучшим игроком команды. Удивительно, но Готовцев начал карьеру в регби лишь в 27 лет, а до этого добился успехов в других видах. Кирилл — мастер спорта по вольной борьбе: выступал на международных соревнованиях и становился бронзовым призером чемпионата России. После он пробовал себя в бобслее и даже выступал на Кубке Европы в составе сборной. Также он играл за национальную команду по регби — в 2019-м ездил на Кубок мира в Японию.

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