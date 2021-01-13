Женский Кубок шести наций по регби перенесен из-за коронавируса

Кубок шести наций по регби среди женщин перенесен в связи с пандемией коронавируса. Такое решение приняли организаторы соревнований, сообщает Sky Sports. Также перенесены и турниры команд U 20.

В заявлении организаторов говорится, что они планируют провести турнир весной или в начале лета текущего года. В ноябре прошлого года турнир не был завершен по аналогичной причине.