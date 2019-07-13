Женская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал квалификации на Олимпиаду

Женская сборная России по регби-7 обыграла обыграла команду Германии (53:0) и вышла в четвертьфинал европейской квалификации на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. Соревнования проходят в Казани.

Ранее россиянки выиграли у команды Швеции (29:0).

В заключительной игре группового турнира сборная России сыграет с Англией, которая также обыграла Германию и Швецию.

Победитель квалификации в Казани получит прямую путевку на Олимпийские игры в Токио. Команды, занявшие второе и третье места, выйдут в финальный раунд квалификации на Игры-2020.