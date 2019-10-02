Защитник сборной России рассказал, что команда может противопоставить Ирландии на Кубке мира

Защитник сборной России по регби Игорь Галиновский рассказал, что может наша команда противопоставить сборной Ирландии в предстоящей встрече. С ирландцами россиянине сыграют 3 октября.

— Я надеюсь, что наша игра не станет хуже. Все ребята, которые приехали в Японию, хотят играть, биться за свою страну. Возможно, какие-то ошибки будут, но постараемся их исправить на поле во время игры, — приводит слова Галиновского официальный сайт Федерации регби России.

— Что сборная России может противопоставить одной из сильнейших сборных мира?

— Дисциплину игры в атаке и защите, она должна быть на высоте, а также хорошие удары ногой от 10-го номера. Я думаю, что в матче с Ирландией все у нас будет хорошо. Верим в это!

— А что в матче с Ирландией будет считаться хорошим результатом?

— Мы будем выходить играть только на победу. Иначе зачем было сюда приезжать? Других вариантов не рассматриваем.

— С Самоа и Японией наша команда хорошо провела первые 40 минут, но затем случался 10-15 минутный провал, который стоил сборной России очень дорого. Как избежать подобных проблем в игре с Ирландией?

— Могу объяснить эти провалы отсутствием игровой практики именно в матчах с топ-сборными. Чем больше мы будем с ними играть, тем быстрее будем прогрессировать и избежим этих провалов во вторых таймах. С Самоа, как мне кажется, нам не хватило сил. Все-таки после первого матча против Японии у нас было мало времени на восстановление и этот момент тоже сыграл свою роль. Возможно, если бы тренеры включили в состав 3-4 игроков, которые не играли с Японией, нам было бы полегче.