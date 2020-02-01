Юрий Кушнарев о поражении от испанцев: «Не смогли использовать свои шансы»

Игрок сборной России по регби Юрий Кушнарев прокомментировал поражение от Испании (12:31) в первом матче чемпионата Европы, заявив о том, что стартовые игры всегда даются команде очень тяжело.

— Есть ряд причин, по которым мы в последние годы тяжело играем с испанцами, — отметил Кушнарев. — Они хорошо атакуют, держат мяч, мы много защищаемся, мало играем с мячом в атаке в нужных зонах, больше играли на своей половине, это ничего нам не дало. Сильная сторона сборной Испании — это молы, они хорошо ими пользуются, зарабатывают много штрафных, когда переходят в зону соперника. Так мы тоже упустили несколько очков. С ними всегда было сложно, в последние годы испанцы нас обыгрывают. Пока не можем с этим разобраться. По игре разница небольшая, но на табло показаны очки, и там разница ощутима. Где-то мы не можем использовать свои моменты, которые создаем, а они свои используют. Меньше ошибаются, меньше теряют мяч и лучше держат его в атаке. Думаю, это самая сильная сторона испанцев.

У нас снова неудачный старт чемпионата Европы, но мы будем разыгрываться от игре к игре. Турнир продолжается, нам надо думать уже о следующей субботе, о матче с бельгийцами.

Расстроился, что не попал в стартовый состав. Всегда расстраиваюсь, очень болезненно отношусь к селекции. Думаю, это хорошо. Если бы не расстраивался, то, думаю, уже закончил бы. (Петр Григоренко)