ЮАР обыграла Англию в финале Кубка мира по регби. Это третий титул команды

Сборная Южной Африки обыграла команду Англии со счетом 32:12 в финале Кубка мира по регби, который проходил в Японии.

ЮАР в третий раз в своей истории выиграла этот трофей. Отметим, что в финале 2007 года, африканцы также обыграли англичан со счетом 15:6.

Кубок мира

Финал

Англия — ЮАР — 12:32 (6:12, 6:20)