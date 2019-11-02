ЮАР обыграла Англию в финале Кубка мира по регби. Это третий титул команды
13:54
Сборная Южной Африки обыграла команду Англии со счетом 32:12 в финале Кубка мира по регби, который проходил в Японии.
ЮАР в третий раз в своей истории выиграла этот трофей. Отметим, что в финале 2007 года, африканцы также обыграли англичан со счетом 15:6.
Кубок мира
Финал
Англия — ЮАР — 12:32 (6:12, 6:20)
#RWCFinal #RWC2019 #ENGvRSA #RWCYokohama pic.twitter.com/uvke6V75U8— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) November 2, 2019
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