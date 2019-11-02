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ЮАР обыграла Англию в финале Кубка мира по регби. Это третий титул команды

13:54

Сборная Южной Африки обыграла команду Англии со счетом 32:12 в финале Кубка мира по регби, который проходил в Японии.

ЮАР в третий раз в своей истории выиграла этот трофей. Отметим, что в финале 2007 года, африканцы также обыграли англичан со счетом 15:6.

Кубок мира

Финал

Англия — ЮАР — 12:32 (6:12, 6:20)

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