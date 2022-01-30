Ярослав Речнев и Алексей Волков назначены старшими тренерами юниорских сборных России

На совете Федерации регби России прошло утверждение специалистов. Тренеры представили план своей работы на 2022-й год.

«Каждый год тренерский совет традиционно утверждает штабы юниорских сборных России, которым предстоит участие в Первенстве Европы до 18 и 20 лет. В прошлом году в качестве старшего тренера сборную России U18 возглавлял Иван Прищепенко. Команду до 20 лет — Алексей Волков. По представлению главного тренера по резерву Сергея Лыско, после обсуждения с тренерским составом, были утверждены следующие кандидатуры. Старшим тренером сборной России U18 стал Ярослав Речнёв, работающий в школе «Енисея-СТМ». Алексей Волков был переутверждён старшим тренером сборной России U20», — рассказал спортивный директор Федерации регби России Сергей Марков.

Ярослав Речнев представил новый тренерский штаб. В него вошли главный тренер по резерву Сергей Лыско, тренер Кирилл Захаров, тренер по нападающим Карло Маглакелидзе, тренер по ОФП Ауструй Пьер Марк.

«На данный момент в расширенном списке команды мы имеем 47 игроков, наибольшее представительство регбистов из Красноярска — 17 человек. В числе этих игроков семь регбистов имеют определенный опыт прошлого года. Они прошли цикл подготовки к Первенству Европы 2021, поэтому быстрее адаптируются», — рассказал Речнев.