Японские регбисты из-за тайфуна добирались на тренировку вплавь. Видео
Сборная Японии по регби провела тренировку перед решающим матчем группового этапа Кубка мира против Шотландии. Судя по кадрам, она прошла в непростых условиях. Во всяком случае, чтобы пробраться через подтрибунное помещение к полю, регбистам пришлось применить плавательные навыки.
???— ??? (@JRFUMedia) October 12, 2019
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???#rugbyjp #OneTeam #BRAVE??? #RWC2019 #JPNvSCO #RWC?? pic.twitter.com/xGUVfmS9p1
Сегодня над Токио проходит тайфун Хагибис, который называют самым сокрушительным за 60 лет — уже погиб 1 человек, еще 50 пострадали.
Полки токийских магазинов перед тайфуном. pic.twitter.com/odhXNkrCYF— Lublineс93 (@Lublinec931) October 12, 2019
Ранее из-за тайфуна были отменены два матча Кубка мира, что вызвало скандал.
Победитель матча Япония — Шотландия выйдет в плей-офф, однако шотландцам желательно выиграть более 7 очков. Сборная России также играла в этой группе, но потерпела четыре поражения. (Дмитрий Кузнецов)