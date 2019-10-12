Японские регбисты из-за тайфуна добирались на тренировку вплавь. Видео

Сборная Японии по регби провела тренировку перед решающим матчем группового этапа Кубка мира против Шотландии. Судя по кадрам, она прошла в непростых условиях. Во всяком случае, чтобы пробраться через подтрибунное помещение к полю, регбистам пришлось применить плавательные навыки.

Сегодня над Токио проходит тайфун Хагибис, который называют самым сокрушительным за 60 лет — уже погиб 1 человек, еще 50 пострадали.

Полки токийских магазинов перед тайфуном. pic.twitter.com/odhXNkrCYF — Lublineс93 (@Lublinec931) October 12, 2019

Ранее из-за тайфуна были отменены два матча Кубка мира, что вызвало скандал.

Победитель матча Япония — Шотландия выйдет в плей-офф, однако шотландцам желательно выиграть более 7 очков. Сборная России также играла в этой группе, но потерпела четыре поражения. (Дмитрий Кузнецов)