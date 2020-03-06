Капитан сборной России по регби Виктор Гресев поделился ожиданиями от предстоящей игры чемпионата Европы с Румынией, которую назвал одной из лучших команд турнира.

— Сборная Румынии — одна из лучших команд чемпионата Европы. Она играет очень быстро, поэтому мы настраиваемся на этого соперника очень серьезно. Выходить с капитанской повязкой — это двойная мотивация для меня. (Петр Григоренко)

Матч чемпионата Европы между сборными России и Румынией состоится 7 марта на стадионе «Кубань» в Краснодаре.