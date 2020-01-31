Василий Артемьев: «Стартовые матчи в сезоне для России всегда сложные»

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев в преддверии матча чемпионата Европы со сборной Испании рассказал о важности сбора в Южной Африке и заявил, что дождливая погода на количество травм в регби не влияет.

— Сбор в Южной Африке действительно был необходим. И если сравнивать с тем, что было в Испании в прошлом году, где не было возможности тренироваться с оппонентами и нам приходилось играть друг против друга — это не то, что нужно, чтобы подготовиться к первой игре сезона. Для нас традиционно стартовые матчи в году всегда сложные, в них мы ошибаемся гораздо чаще. Поэтому задача на сбор в Южной Африке была сыграться, набрать игровой выносливости и в преддверии матча с Испанией совершить определенное количество ошибок.

— Как считаете, дождливая погода в Сочи, где пройдет матч чемпионата Европы, повлияет на ход игры?

— Конечно, от погоды меняется стратегия. Игра становится менее зрелищной и открытой. И та команда, которая выбирает грамотную тактику и меньше ошибается, имеет больше шансов победить. Что касается количества травм, то погода в целом сильно на это не влияет, может, скорее повлиять на характер травм. (Петр Григоренко)

Матч чемпионата Европы по регби сборных Россия и Испании состоится 1 февраля в 14:00 на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи. Сборная России по регби — чемпион Европы (2000) и четырехкратный серебряный призер чемпионата (2007/08, 2008/09, 2009/2010, 2018), неоднократно занимала третье место. Сборная Испании дважды поднималась на второе место, шесть раз была третьей. В рейтинге World Rugby сборная Испании занимает 16-ю позицию, сборная России — 20-е место.