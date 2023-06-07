Василий Артемьев раскрыл причину переезда из Англии в Сибирь

Звезда российского регби Василий Артемьев побывал на самом высоком интервью в жизни. Артемьев первым из амбассадоров букмекерской компании PARI поднялся в небо на спортивном самолете и ответил на вопросы пилота во время «мертвой петли» и «бочки» в рамках шоу «PARI и Поори».

У Артемьева спросили, почему в 2013 году он покинул английский «Нортгемптон Сэйнтс» и перешел в сибирский «Красный Яр».

— В Англии вообще одна из самых сильных конкуренций в мировом регби. Таких игроков, как я, честно говоря, там немало. Быстрых, техничных игроков много. А в регби помимо скорости, маневренности и техники на некоторых позициях ценятся крупные размеры. Вот таких игроков намного меньше, и ценятся они гораздо выше.

Три сезона мне удавалось бороться за место в составе, но потом это стало намного сложнее. На мою позицию подписали одного из лучших игроков этого амплуа в мире Джорджа Норта из Уэльса. Я понял, что в команде таких игроков, как я, пять или шесть, мы боремся за одну позицию в составе, потому что вторая уже была оккупирована Джорджем. Шансов было мало, а я был на пике, мне было около 29 лет — хотелось играть много. Да и мы с женой уже ждали ребенка, хотелось стабильности.

И когда пришло предложение вернуться в Россию, идти покорять Сибирь, я его принял, взвесив все за и против. И вот уже пять-шесть прекрасных сезонов провел за «Красный Яр», — поведал Артемьев.